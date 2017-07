La despesa dels turistes internacionals durant el maig a Catalunya puja un 17,47%

La despesa dels turistes internacionals a Catalunya durant el maig va ser de 1.796 milions d'euros, que suposa un augment del 17,47% respecte al mateix mes del 2016, segons les dades provisionals de l'Enquesta de Despesa Turística de l'Institut d'Estadística espanyol (INE). Cada visitant estranger va fer una despesa per estada de 948 euros, un 1,13% més que al maig de l'any passat, mentre que cada dia han gastat 186 euros de mitjana, un 2,45% menys que el 2016.

Pel que fa l'estada mitjana, va ser de 5,1 dies al maig, un 3,66% més. Catalunya és el territori de l'Estat amb major pes en la despesa dels turistes internacionals al maig amb el 22,9% del total; seguit de les Illes Balears (20,6%) i Andalusia (15,5%).

En el conjunt de l'Estat, els turistes internacionals es van gastar 7.841 milions d'euros, que representa un increment del 13,34% respecte al maig del 2016. La despesa mitjana per visitant estranger es va situar en els 987 euros, un 1,46% més, mentre que la despesa mitjana diària va ser de 146 euros, un 3,17% més.

En canvi, l'estada mitjana es va situar en els 6,8 dies, un 1,65% menys que al maig de l'any passat. Els principals països emissors en quant a despesa al maig són el Regne Unit (22,7% del total), Alemanya (14,1%) i França (8%).

En el període acumulat de gener a maig, els turistes estrangers s'han gastat 6.070 milions d'euros a Catalunya, un 13,6% més que durant el mateix període del 2016. La despesa mitjana per turista s'ha situat en els 918 euros, un 2,8% més, i la diària en 176 euros, un 1,09% més en relació al mateix període de l'any passat. La durada mitjana del viatge ha estat de 5,2 dies, un 1,69% més. Catalunya és el segon territori de l'Estat que concentra una major despesa per part dels visitants estrangers, amb un 21,5%; per darrere de les Illes Canàries, amb un 24,1%, i seguida per Andalusia (15,2%).

A l'Estat espanyol, la despesa total dels turistes internacionals durant els cinc primers mesos d'aquest 2017 va augmentar un 14,7% respecte al mateix període de l'any passat, fins als 28.235 milions d'euros. El Regne Unit és el país amb més despesa acumulada (19,9% del total), seguit d'Alemanya (14%) i els països nòrdics (9,5%).