Millo assegura que el Govern «amenaça amb l'ús de la força» per imposar el referèndum ACN

El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat aquest dimecres que qui "amenaça amb l'ús de la força per imposar" la llei del referèndum és el Govern català i no el Govern espanyol.

En una entrevista a RAC1 recollida per Europa Press, ha qualificat la llei del referèndum com un "bunyol antidemocràtic i autoritari, i un atemptat contra les normes de convivència i el sentit comú".

Malgrat que no ha aclarit si el Govern central portarà la llei a la Fiscalia, ha alertat que "no arribarà a estar en vigor i no formarà part de l'ordenament jurídic", i que els membres del Govern ho saben, segons ell.

Davant les declaracions de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en les quals va recordar que les Forces Armades tenen la missió de defensar la integritat territorial d'Espanya, Millo ha afirmat que és el que diu la Constitució i que espera no arribar a una situació en la qual "sigui necessari l'ús de la força" per part de l'exèrcit.

Ha sostingut que el Govern espanyol actuarà amb "serenitat i proporcionalitat" davant qualsevol acció que prengui el Govern per avançar cap al referèndum, que els responsables hauran de rendir comptes davant la justícia i ha avisat que alguns anuncis també poden tenir conseqüències legals.

Diàleg

Millo ha destacat que apostarà pel diàleg fins al final, encara que ha recordat que "s'ha de fer sempre amb un requisit, que és que s'acceptin les regles del joc".

Ha retret al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, haver tancat la porta al diàleg, malgrat que ha considerat que "quan hi ha un conflicte entre dues parts mai el 100% de la culpa és d'una part", i ha reconegut que hi ha hagut errors en ambdues parts.