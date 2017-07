El Montserratí, la nova comarca que reivindica Martorell

Una quinzena de municipis del Baix Llobregat, l'Anoia i el Bages volen formar una nova comarca que portaria per nom: el Montserratí. Seria la quaranta-tresena de Catalunya i la seva capital seria, en principi, Martorell. Una ciutat que ofereix molts dels serveis que té qualsevol capital de comarca.

L'Enrajolada de Martorell va acollir ahir la presentació d'aquest projecte on hi van assistir diferents alcaldes dels 14 municipis implicats. Consideren que són una realitat diferent i, tot i no tenir encara el suport popular, han creat una plataforma per explicar als veïns els avantatges de tenir comarca pròpia. Es tracta de la Plataforma el Montserratí és comarca i té per objectiu debatre i reivindicar la realitat de l'actual mapa comarcal i la nova ordenació territorial.

La idea de crear una nova comarca és un projecte amb arrels històriques que es tornen a posar d'actualitat. Els que ho reclamen diuen que se senten lluny de les capitals administratives respectives -Sant Feliu de Llobregat, Igualada i Manresa-, que se senten poc atesos i, per tant, reclamen més recursos per donar més serveis a les seves poblacions.

Malgrat tot, els mateixos promotors del projecte van reconèixer a TV3 que tenen un escull important al davant: donar-lo a conèixer per aconseguir el consens tant polític com social ja que afectaria prop de 150.000 persones.