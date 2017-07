Un cop policial contra la Camorra a Barcelona acaba amb diversos detinguts

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van detenir ahir al matí almenys dotze persones a Barcelona i el seu àmbit metropolità en l'operació policial contra la Camorra napolitana, coordinada per l'Audiència Nacional, l'Eurojust i l'Europol. El dispositiu, que es va iniciar a les quatre d'aquesta matinada, s va dur a terme paral·lelament a ciutats d'Itàlia, concretament a Nàpols i rodalies, i a Alemanya. L'organització es dedicava al blanqueig de capitals procedents del tràfic de cocaïna, entre altres delictes, a través de negocis de restauració, joieria i automoció. Fonts de la fiscalia van explicar a l'ACN que entre els tres països hi ha prop d'una trentena de detencions, sobretot italians, però també d'altres nacionalitats com el Marroc.

Els agents van fer una quinzena escorcolls, un d'ells en un domicili del carrer Tamarit número 153, al barri de Sant Antoni, juntament amb altres domicilis, locals, trasters i restaurants, dels quals un està dedicat a la cuina napolitana i situat a l'Eixample.