Un excap de la Policia Nacional diu que va anar a Suïssa a buscar proves contra Trias

L'exinspector en cap de la Policia Nacional, José Ángel Fuentes Gago, va confirmar que el Ministeri de l'Interior va flotar un avió a Suïssa per anar a buscar proves contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, a qui El Mundo va atribuir tenir un compte en aquest paradís fiscal.

Ho va explicar a la comissió d'investigació del Congrés sobre la utilització partidista del Ministeri de l'Interior durant el mandat de Fernández Díaz. «Vaig rebre una ordre i hi vaig anar amb el titular de la font i de la informació, aquesta és tota la meva participació», va declarar.

El diputat del PDeCAT Sergi Miquel va preguntar a l'inspector si continua pensant que l'exalcalde té un compte a Suïssa. «Jo no penso res», es va limitar a respondre. Les autoritats suïsses van acreditar les acusacions contra Trias eren falses.

Durant la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya, el cap de la policia espanyola ha confirmat que va viatjar a Ginebra (Suïssa) per comprovar si Xavier Trias tenia un compte al país. Fuentes Gago ha explicat que li ho va ordenar «el director adjunt operatiu», sense voler pronunciar el seu nom (en aquells moments, ho era Eugenio Pino, que declara també aquest dimecres a la mateixa comissió).

El cap de la policia espanyola va explicar que va viatjar a Suïssa després que El Mundo publiqués que l'exalcalde tenia un compte al país. Assegura que es va limitar a «complir ordres superiors» i que va anar-hi per «verificar una discrepància entre dues informacions que tenien».

També va negar que mai hagi pagat per obtenir informació. La banca suïssa va emetre un comunicat on confirmava que Trias no tenia cap compte bancari al país.

Segons Fuentes Gago, hi havia un «error tipogràfic» al comunicat (concretament, en l'escriptura del nom de l'exalcalde) i que van voler comprovar-ho personalment. Així ho va relatar a preguntes del portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián. «Ens crida l'atenció que en tres dies el senyor Trias aconseguís el certificat de la banca suïssa, sabia a qui dirigir-se, i ens va sorprendre també que hi hagués un error tipogràfic en el nom del titular», va detallar.

Segons el cap de la policia, un banc suís «no pot cometre un error en posar el nom d'una persona».