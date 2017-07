Investiguen la mort d'una dona de 63 anys a la Bisbal del Penedès

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona de 63 anys a casa seva en una urbanització de la Bisbal del Penedès. Els fets van tenir lloc a quarts de dotze de la nit de dimarts quan la filla de la dona va entrar a casa i es va trobar la seva mare estesa a terra del menjador amb la cara amb sang i una finestra oberta.

Aquest fet va alertar la filla que la seva mare hauria pogut ser víctima d'un robatori. Quan van arribar els serveis d'emergències i els Mossos, van comprovar que la dona no presentaria signes evidents de violència, una circumstància que hauria fet que la forense tampoc pogués determinar les causes de la mort. A l'espera de prendre declaració als familiars de la dona, els Mossos d'Esquadra també estan pendents dels resultats de l'autòpsia.

L'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va detallar que la dona residia des de fa menys d'un any a la casa on ha estat localitzada sense vida. Es tracta d'un habitatge unifamiliar que hi ha a la urbanització Priorat, just al costat d'un terreny sense edificat i davant d'un camp de vinyes. Tot i que la víctima era la única persona empadronada a la casa, hi residia amb el seu marit, la seva filla i la parella d'aquesta. En el moment dels fets, la dona estaria suposadament sola a casa.