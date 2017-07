El major dels Mossos critica els agents joves per la seva «queixa constant»

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, va criticar ahir els agents més joves del cos per, en general, la seva «falta de compromís» amb el cos i la «queixa constant». Segons Trapero, els agents de l'anomenada generació mil·lenial, nascuts entre el 1980 i mitjan anys 90 i que suposen el 16% dels efectius, tenen «baixa tolerància a la frustració» i «poca paciència», i «valoren més les relacions personals que els resultats de l'organització». Així, també va advertir que la flexibilitat horària i la conciliació amb la vida familiar és difícil en una organització que treballa les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.

Un 16% dels agents, en total 2.727, pertanyen a la generació Y. D'aquests, 2.046 són homes i 681, dones. La immensa majoria són agents, 128 són caporals i nou són sergents. Per categories laborals, 237 pertanyen al grup A, però quasi la meitat són del grup C.La majoria dels comandaments actuals són de la generació X, nascuts a les dècades dels 60 i 70, la que volia «independència», mentre que la generació Y «té pocs incentius per independitzar-se» perquè ha viscut en un relatiu benestar econòmic i social. Segons Trapero, les diferències entre la seva generació i la Y és que la seva tenia moltes més ganes d'emancipació personal, d'ambició professional dins de l'organització. En canvi, la Y, penúltima de les existents actualment, prioritza els seus drets laborals, i depèn massa, segons ell, dels seus caps i «d'estímuls externs». «Els falta motivació, capacitat d'iniciativa, es queixen per tot, mai estan contents», va explicar.

«Mai hem tingut tant material com ara, i se segueixen queixant», va afegir. A més, considera que aquesta última generació és menys pacient i té «poca capacitat interna per processar la crítica i acceptar el fracàs». A això s'afegeix una concepció diferent del treball, que ha passat «de necessitat a obligació». També els va retreure «manca de lleialtat i compromís amb l'organització».

Sindicats dels Mossos d'Esquadravan lamentar les declaracions de Trapero. El portaveu de la Federació de Professionals de la Seguretat Pública (FEPOL), Valentí Anadón, va etreure al major haver fet una «generalització molt perillosa i molt injusta».