El nou conseller de Cultura assumeix el càrrec «compromès» amb el referèndum

El nou conseller de Cultura, Lluís Puig, va prendre ahir possessió del seu càrrec en un acte solemne al Palau de la Generalitat, presidit pel president català, Carles Puigdemont, i va asseverar a continuació que entén la cultura com a «motor de llibertat, com una eina de transformació social». També es va mostrar «totalment compromès» amb el referèndum i l'anomenat procés independentista i va afirmar que en assumir el càrrec de conseller de Cultura s'uneix «amb il·lusió a un grup de treball que, segons el meu parer, el fa excepcionalment».

Puig assumeix el càrrec de conseller després de molts anys en el Departament de Cultura, on fins ahir exercia com a director general de Cultura Popular, després del cessament de Jordi Baiget com a conseller d'Empresa i que l'anterior conseller de Cultura, Santi Vila, el substituís.