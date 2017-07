Rajoy demana «confiança» davant dels «deliris autoritaris» del Govern

El president del Govern, Mariano Rajoy, va demanar ahir confiança en el futur als catalans «sensats i moderats» davant als «deliris autoritaris i frontistes» dels que desafien l'estat democràtic, i ha ressaltat que Espanya és una gran nació «amb una gran democràcia».

Rajoy, que va inaugurar la jornada «Creixement empresarial i competitivitat» organitzada per la Cambra de Comerç d'Espanya, ha criticat que el Govern de la Generalitat hagi oblidat una gran part de catalans que són «sensats, democràtics i cada vegada més moderats».

D'aquesta forma es va pronunciar després de l'anunci de la futura llei catalana de Referèndum d'Autodeterminació presentada per JxSí i la CUP i que preveu la possibilitat de declarar la independència de Catalunya abans de 48 hores si guanyés el «sí» en un eventual referèndum l'1 d'octubre. Els expresidents espanyols Felipe González, José María Aznar i José Luis Rodríguez Zapatero van coincidir ahir a criticar la deriva «autoritària» –en paraules de González- del govern de Carles Puigdemont i un procés independentista que segons han apuntat els tres- «fractura» la societat catalana. En un debat organitzat en el marc de les jornades 40 anys de democràcia, on han intervingut, González, Aznar i Zapatero han assegurat que a Catalunya s'està fent una proposta «com la de Maduro» (González), que s'intenta «liquidar la democràcia i la llibertat» (Aznar) i que no es pot aplicar el dret d'autodeterminació a Catalunya (Zapatero).

La proposta de Llach

El diputat de Junts pel Sí (JxSí) Lluís Llach va afirmar ahir que, si dins del Govern hi hagués més consellers o secretaris generals amb «dubtes» o «temors» per la possible reacció de l'Estat davant el referèndum, «jo els aconsello que facin el mateix» que el ja exconseller Jordi Baiget «i es retirin». Llach ha defensat, en unes declaracions a l'Agència Efe, la necessitat que dins del Govern hi hagi «fermesa» i cohesió en l'objectiu d'organitzar el referèndum.