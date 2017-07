Ajuntaments es neguen a registrar la carta del Govern

L'Associació Catalana de Municipis ha detectat que alguns ajuntaments s'estan negant a entrar al registre oficial del consistori la carta que el Govern espanyol ha enviat per advertir-los dels riscos de col·laborar amb el referèndum. En arribar les cartes als ajuntaments, el procediment habitual és que el document s'entri al registre oficial. Ara, però, alguns alcaldes estan al·legant que, en no rebre's telemàticament com marcaria el protocol, eviten registrar la missiva formalment.