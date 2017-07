Els Mossos detenen 3 persones per agredir dues lesbianes que es feien un petó

Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Fiscalia d'Odi i Discriminació, investiguen dos homes i una dona, veïns d'Arbeca (Garrigues), com a suposats autors de dos delictes lleus de lesions, amb l'agreujant del motiu de l'orientació sexual de les víctimes. Serien les tres persones que el cap de setmana de Sant Joan haurien agredit una parella de lesbianes que estava en una festa en un bar del municipi amb el seu fill i es van fer un petó.

La policia ha presentat una denuncia penal per aquesta agressió que va provocar nombroses mostres de rebuig de diferents entitats del col·lectiu LGTBI i també de l'Ajuntament del municipi. Divendres passat, unes 200 persones es van concentrar a la població per donar suport a les noies, que també van fer acte de presència i van agrair el recolzament.

Segons els mossos, la matinada del 25 de juny va tenir lloc l'agressió a la parella de lesbianes en un bar d'Arbeca on s'estava fent una festa. Segons les víctimes, un grup de persones les va increpar i posteriorment agredir, en veure que elles s'havien petonejat a la boca.

Els mossos van rebre la denúncia dels fets, i de manera coordinada amb la Fiscalia d'Odi i Discriminació de Lleida, es va iniciar una investigació per tal de poder identificar els agressors. Les gestions realitzades han permès determinar la identitat de tres dels suposats agressors, veïns de mateix municipi. Aquest divendres han pres declaració ala comissaria de Lleida com a investigats per l'esmentada agressió.