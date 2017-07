El govern autoritza la prospecció d'una fossa on hi hauria restes de vuit republicans

El conseller Raül Romeva va signar ahir amb els alcaldes del Bruc, Enric Canela, i de Súria, Josep Maria Canudas, un conveni per iniciar els treballs de localització, prospecció i excavació de la fossa de Can Maçana, a l'Anoia, on suposadament estan enterrats vuit veïns afusellats per les tropes franquistes el 1939. Els dos municipis realitzaran les tasques de prospecció que permetrien confirmar la seva existència i també de localització dels familiars. Si es confirma la localització de la fossa, Afers Exteriors assumirà els treballs d'excavació i garantirà que es portin a terme els treballs d'identificació genètica de les restes òssies localitzades, tal com preveu el Pla de fosses 2017-2018, i que aquestes dades s'encreuin amb els perfils genètics del Programa d'Identificació Genètica dels familiars de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura.