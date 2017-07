Un home dispara amb una AK-47 contra dos policies locals a Gavà

Un home va ferir dijous al migdia amb una Kalashnikov dos agents de la Policia Local de Gavà (Baix Llobregat) als voltants del tanatori del poble. Els fets van tenir lloc ahir al migdia, quan l'home va disparar a un dels agents, de 50 anys, al genoll i l'altre, de 62 anys, va rebre un tret al coll i està en estat crític. Ambdós van ser traslladats a l'Hospital de Bellvitge i de la Vall d'Hebron, respectivament, pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va enviar quatre unitats al lloc dels fets. Tot i la confusió inicial, els Mossos d'Esquadra van descartar que aquest atac tingués cap vinculació «amb una acció terrorista». Després d'aconseguir localitzar el vehicle amb el qual va fugir l'agressor després de l'atac, un Alfa Romeo de color verd, els Mossos d'Esquadra van trobar el pressumpte autor dels tirotejos a la urbanització de Muntanya de Mar a Canyelles (Garraf), on s'havia atrinxerat després de fugir del lloc dels fets. Després d'un intercanvi de trets entre el pressumpte agressor i els Mossos i d'intentar una fugida a peu, finalment va ser acorralat i detingut. Posteriorment, però, va haver de ser traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona en estat greu per ferides per arma de foc al braç i a la cama.

L'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, va explicar en declaracions als mitjans que l'home que va ferir els polices havia disparat fins a cinc trets amb un fusell d'assalt AK-47, i que els dos agents no van poder arribar a disparar cap tret. També va explicar com s'haurien produït els fets. Segons va narrar, els dos policies locals havien anat a la zona on es van produir els tirotejos alertats per una empresa, segons la qual feia estona que veien rondant-hi un individu sospitós. Un cop allà, un dels agents va aturar de manera rutinària l'automòbil que conduïa el presumpte autor dels trets, un home «morè amb barba», segons l'alcaldessa, que coincidia amb la descripció que s'ha fet des de l'empresa de l'individu sospitós. Quan el policia va voler identificar-lo, l'home va treure l'arma i va disparar contra ell, segons va explicar Sánchez.

En aquell moment, el segon agent encara era a dins del cotxe. En sentir el tret va reaccionar i va fer marxa enrere amb el cotxe patrulla. Llavors, el presumpte autor dels fets hauria disparat l'arma contra el parabrises del vehicle policial. La bala va travessar el vidre i va impactar contra la mandíbula de l'agent.

Minuts després de la detenció del sospitós, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va felicitar els Mossos d'Esquadra a través d'una piulada a Twitter «per la seva eficaç resposta en un context de màxima dificultat, perillositat i urgència». Els Mossos d'Esquadra, que van descartar que aquest atac obeís a un mòbil terrorista, mantenen com a principal hipòtesi que l' incident podria tenir com a orígen una venjança per un altre tiroteig ocorregut aquest diumenge a Miami Platja (Tarragona), i és que al tanatori de Gavà ahir s'oficiava l'enterrament de l'home que va morir a Miami Platja per una bala al tòrax.