Interior anuncia una nova convocatòria de 500 places de Mossos d'Esquadra

El conseller d'Interior, Jordi Jané, va anunciar ahir que s'havia signat la convocatòria de 500 nous Mossos d'Esquadra, que sortirà publicada avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El conseller ha assegurat que donen «garanties jurídiques» als opositors ja que han atès el requeriment del Ministeri d'Hisenda després de modificar l'acord de l'abril i deixar-lo en 50 places i aprovar una nova oferta complementària de 450. Entre les novetats de les bases de la convocatòria, s'amplia l'edat per presentar-s'hi de 35 a 65 anys i caldrà el títol de Batxillerat, mentre que fins ara el requisit era haver acabat l'ESO, segons han avançat fonts d'Interior. També es permetran els tatuatges visibles sempre que no siguin ofensius i no superin els 15 centímetres quadrats a la zona del coll i els 70 en els braços. Jané va titllar-ho com un pas per aconseguir l'objectiu de 1.500 mossos més per arribar als 18.300 fixat pels cos. L'última convocatòria de Mossos va ser el febrer del 2011 amb 600 places.