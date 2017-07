L´estat revisa a l´alça la liquidació del 2015 i transferirà a Catalunya 266 milions més

L'estat espanyol ha revisat a l'alça la liquidació del 2015 i transferirà 266 milions d'euros més a Catalunya. Així ho ha comunicat el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, al secretari d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). Per tant, el total dels diners transferits a Catalunya –segons el model de finançament- s'incrementa fins als 1.879 milions d'euros.

Aragonès ha recordat que Catalunya ja havia criticat la previsió de l'Estat i havia demanat que es fes un ajust. "Ara ens han donat la raó perquè ja havíem dit que la liquidació no ens semblava adequada", ha manifestat el secretari d'Economia, que lamenta que són 266 milions d'euros que "arriben amb dos anys de retard" i que ha hagut d'avançar la Generalitat per pagar serveis públics com la salut o l'educació.

D'altra banda, el CPFF ha aprovat l'objectiu de dèficit per al 2018. L'Estat ha tornat a reunir el consell una setmana més tard per incrementar una dècima (del 0,3% al 0,4%) el límit de les comunitats. Catalunya s'hi ha oposat.

La Generalitat rebrà els 266 milions d'euros aquest mes de juliol procedents de transferències de l'Estat. Són diners de la liquidació del 2015, que el govern espanyol ha revisat a l'alça en el cas de Catalunya. En total, doncs, les transferències corresponents al 2015 arriben als 1.879 MEUR.

El ministre d'Economia, Cristóbal Montoro, ha aprofitat la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera per comunicar, de viva veu, la revisió de la liquidació a totes les comunitats presents. En total, les comunitats autònomes rebran 1.200 MEUR més dels previstos inicialment.

El secretari d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha recordat que ja van alertar que l'estimació feta pel govern espanyol era baixa i que calia incrementar-la, seguint el que estableix el model de finançament. "Això vol dir que l'Estat ens va transferir menys diners dels que corresponien per pagar salut, educació i partides per a la protecció social dels catalans", ha manifestat Aragonès, que lamenta que són diners que "ha avançat" la Generalitat i que ara se'ls ingressaran "amb dos anys de retard i sense interessos". "Imagineu què podrien representar per als ciutadans o per a la reducció del dèficit 266 milions d'euros?", s'ha preguntat.

Objectius de dèficit aprovats



D'altra banda, el CPFF ha aprovat els objectius de dèficit per al període 2018-2020. El consell s'havia reunit tot just la setmana passada per aprovar-ho però l'estat espanyol ha fet una modificació que permet més endeutament a les comunitats autònomes: passa del 0,3% al 0,4% del PIB el 2018, del 0% al 0,1% el 2019 i manté l'estabilitat pressupostària per al 2020. Les xifres per a l'Estat es mantenen intactes i la Seguretat Social assumeix la dècima que s'incrementa a les comunitats autònomes.

Aragonès ha assegurat que "no hi ha criteris objectius" per explicar aquest canvi i que tot es deu a la necessitat del PP de sumar més vots al Congrés per aprovar, la setmana vinent, el sostre de despesa. Aquesta dècima de més pera a les comunitats ha permès canviar el sentit del vot de Canàries, que ha passat de l'abstenció al vot positiu.

"Que no ens vesteixin els canvis amb dades i rigor perquè en una setmana el quadre macroeconòmic no canvia", ha manifestat Aragonès, que critica haver de repetir el CPFF per "interessos polítics" del govern del PP, en minoria. "Els serveis públics de Catalunya estan dependent de majories o minories parlamentàries al Congrés i això no és seriós ni s'aplica a l'àmbit europeu", ha criticat.

A més, ha subratllat que a Catalunya li pertocaria un objectiu de dèficit del 0,88% del PIB el 2018. També lamenta que l'Estat, en canvi, no modifiqui les seves xifres i carregui a la Seguretat Social la dècima que augmenta a les comunitats autònomes.

En el CPFF, han donat suport a la proposta del govern espanyol totes les comunitats governades pel PP i Canàries (que s'havia abstingut la setmana passada). Han votat en contra els territoris socialistes, menys Extremadura que s'ha abstingut. El vot contrari de Catalunya no ha computat (tot i constar en acta) perquè no ha assistit el conseller sinó el secretari d'Economia.

El resultat de la votació ha estat set a favor, set en contra i una abstenció. Tanmateix, l'Estat disposa del 51% els vots del CPFF i, per tant, la seva proposta s'aprova sigui quin sigui el resultat de la votació.