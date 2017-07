Podem Catalunya crida a una «participació activa» l'1-O i Pablo Iglesias ho desautoritza

La direcció estatal de Podem i el seu secretari general, Pablo Iglesias, va marcar distàncies ahir amb Podem Catalunya al desmarcar-se de la crida a participar en la consulta de l'1 d'octubre llançat per l'organització catalana i va reiterar que perquè el referèndum tingui valor ha de ser pactat.

«No cal criminalitzar aquesta mobilització política, però jo, si fos català, no participaria en aquest referèndum», va dir Iglesias a Cadis, on es desenvolupa la Universitat d'Estiu de Podem.

El secretari general de la formació morada va expressar el seu respecte per la decisió dels òrgans autonòmics del partit, però ha estat molt clar en afirmar que la postura de la direcció estatal coincideix amb la de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech.

«L'1 d'octubre pot ser una mobilització legítima, però això no és un exercici del dret a decidir mitjançant un referèndum amb garanties i eficàcia jurídica», va subratllar Iglesias, mostrant així el seu desacord amb la decisió de Podem Catalunya i del seu líder, Albano Dante-Fachín, que ha cridat a participar «activament» en la consulta de l'1-O, malgrat no compartir el «format».

En la mateixa línia que Iglesias, el secretari d'Organització del partit morat, Pablo Echenique, va dir a TVE que, «si fos català», tampoc participaria en aquest referèndum.



Els Comuns recel·len de l'1-O

La coordinadora nacional de Catalunya en Comú (CatComú) es reunirà avui a Terrassa per fixar el posicionament dels comuns de cara l'1-O. Un dels documents que s'hi debatran és a proposta de l'executiva. Segons ha avançat TV3 i van confirmar els comuns, la direcció avisa que el procés és una «fugida cap endavant del Govern» des del 27-S, que «en reduir els espais de pluralisme» no convida «una part significativa» de la societat a l'1-O. Per això, amb la informació que tenen els comuns des de les presentacions de la llei del referèndum, l'equip de Xavi Domènech avisa que el referèndum que ha anunciat el Govern per la tardor no és el que Catalunya «mereix i necessita a fi de solucionar de forma definitiva el seu futur polític».

Així, i en línia amb les declaracions dels darrers dies, la direcció dels comuns proposa al seu esborrany donar suport a «aquelles mobilitzacions que facin avançar el dret a decidir».

«És evident que s'està parlant de l'1-O i de totes les convocatòries lligades al context polític», va apuntar els comuns en un comunicat.

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha instat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va atendre «les reflexions, la prudència i els dubtes» que mostren la gent del seu entorn per no cometre «errors greus» que el líder socialista considera que «està a punt de cometre».

Segons Iceta, encara que no ho expressin en públic, hi ha gent propera al president que no consideren «el més correcte» l'objectiu que va fixar Puigdemont.