Catalunya tindrà 266 milions d'euros de més per la liquidació del 2015

Catalunya rebrà 266,58 milions d'euros addicionals per finançar-se procedents de la liquidació definitiva de l'exercici 2015, sent la comunitat que més diners rebrà a càrrec d'aquest concepte.

Les comunitats tindran 1.200 milions d'euros addicionals per finançar-se procedents de la liquidació definitiva de l'exercici 2015, que ha estat positiva per a elles, segons els va informar ahir el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).

Montoro, va tornar a tancar la porta a aplicar criteris asimètrics per calcular els objectius de dèficits de les comunitats autònomes. Aquesta era una petició que havia posat sobre la taula Catalunya però que el ministre va descartar amb rotunditat.

«No tenim l'ambient polític per fer-ho, no m'atreveixo i em vull imaginar quina situació generaríem per posar tothom d'acord», va manifestar el ministre d'Economia, que recorda que el PP està en minoria i caldria consens polític.