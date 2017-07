Desarticulen un grup especialitzat en robatoris en instal·lacions esportives

Els Mossos d'Esquadra han detingut set persones com a presumptes autors de 29 robatoris amb força en instal·lacions i centres esportius d'arreu del país. Els detinguts s'havien especialitzat en robatoris a clubs de pàdel o tennis, amb clients d'un cert poder adquisitiu. Els lladres accedien als bars dels clubs per endur-se'n la recaptació. A dins de les instal·lacions també buscaven diners en efectiu i dispositius mòbils. L'operació es va precipitar el passat 28 de juny, ja que els Mossos van saber que els lladres tenien previst marxar a Romania. Els agents van interceptar un vehicle amb cinc homes. Poc després, en un pis de Santa Coloma de Gramenet van detenir el cap de la banda i la seva dona.

La investigació es remunta al 23 de gener d'enguany quan es va produir un robatori amb força en un club de pàdel ubicat a Cunit. A aquest primer fet el van seguir diversos robatoris de característiques similars sempre en centres esportius, principalment vinculats a la pràctica del tennis i del pàdel, al Camp de Tarragona.

Els lladres buscaven preferentment clubs que tinguessin el perfil de client associat a un cert poder adquisitiu com els clubs de tennis i de pàdel i clubs de golf, tot i que també assaltaven d'altres instal·lacions esportives com complexes esportius municipals, clubs de Natació o camps de futbol. Un altre dels objectius dels lladres era accedir als bars que hi acostuma a haver a l'interior d'aquestes instal·lacions per mirar d'endur-se la recaptació.

Un cop dins de la instal·lació esportiva els integrants de la banda buscaven diners en efectiu, dispositius electrònics o qualsevol altre material que pogués tenir una certa sortida al mercat negre com ara estris per a la pràctica de l'esport o begudes alcohòliques. El líder del grup s'encarregava a diari de fer enviaments de diners cap a Romania

Els Mossos van aconseguir identificar el principal investigat i líder del grup i van saber que tenia intenció de marxar a Romania el dia 29 de juny. Tant ell com la resta de membres del grup ja havien comprat els bitllets d'avió i d'autobús i estaven llestos per marxar. Aquest fet va precipitar l'operatiu per detenir-los.

El dispositiu es va dur a terme el 28 de juny a la matinada: els mossos van aturar un vehicle amb cinc dels investigats just després d'haver comès un robatori amb força en una instal·lació esportiva de Corbera de Llobregat. Unes hores més tard els agents van fer una entrada i escorcoll en un pis de Santa Coloma de Gramenet on van detenir el líder de la banda i una dona. Durant l'escorcoll els policies hi van trobar 2.000 euros en efectiu, vint telèfons mòbils i 40 ampolles de licor. Finalment, l'endemà van arrestar el vuitè lladre.

La investigació ha posat de relleu que aquest grup criminal havia actuat a les localitats de Mataró, Sant Feliu de Llobregat, Cunit, Salou, Igualada, Olot, Hostalric, Gurb, Riells, Tarragona, Reus, Segur de Calafell, Santa Maria de Montbui, Vendrell i Corbera de Llobregat amb un total de 29 robatoris.

Als arrestats també se'ls atribueix el delicte de pertinença a grup criminal. Els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge va decretar l'ingrés a presó per a quatre dels integrants del grup i llibertat amb càrrecs per a la resta.