L'Estat no actuarà contra el referèndum fins que la llei no passi pel Parlament

El govern espanyol no es planteja recórrer per ara el contingut de la Llei del referèndum que es va presentar dimarts passat al Parlament i al TNC perquè encara «no és un acte administratiu».

El portaveu de l'executiu de Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, va assegurar durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que el document que exposa la Llei no té «ni pare ni mare».

Segons Méndez de Vigo, l'actuació del govern espanyol «dependrà del que facin els secessionistes», perquè «fins ara només hi ha anuncis d'anuncis» i la Llei del referèndum «no està signada per ningú». El portaveu del govern espanyol també va acusar els independentistes de «buscar la ruptura» interna a Catalunya, i va assegurar que el govern de Puigdemont actua al dictat dels «radicals» de la CUP, com s va demostrar, va dir, en el cas del conseller Baiget.

La Llei del referèndum «no esta signada per ningú» i «ningú sap qui n'és l'autor». És el raonament que Méndez de Vigo va fer a la roda de premsa posterior del Consell de Ministres per explicar que el seu govern esperarà que la Llei es registri al Congrés per impugnar-la com ha fet amb la resta de passos endavant per a la celebració del referèndum. Segons Méndez de Vigo, quan «es tradueixi en fets» el seu govern «actuarà» contra una norma que «no aguanta un mer anàlisi jurídic» i que «va a favor de la ruptura».

Segons el govern espanyol, la normativa que ha de donar cobertura legal al referèndum de l'1-O «en busca la ruptura sobre Espanya», sinó «a Catalunya». «Els sobiranistes volen sotmetre la majoria del poble català als dictats d'una minoria que ha perdut el sentit de les coses perquè ni tan sols escolta les pròpies institucions», va sentenciar abans d'afirmar que el Consell de Garanties Estatutàries «ha dit per unanimitat que el procediment que han creat per la reforma exprés de les lleis de transitorietat és inconstitucional».

«Estem assistint a documents que no tenen les més elementals garanties jurídiques», va dir Méndez de Vigo, que va insistir que el referèndum «no té cabuda a la constitució, ni a l'espanyola ni a cap coneguda» i que per tant «no es pot celebrar». «Ni hi ha urnes, ni cens, ni junta electoral, ni hi poden participar els funcionaris, i per tant no pot existir la preceptiva neutralitat de l'administració electoral», va sentenciar.



Primer pas de l'Agència catalana

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assegurar ahir que l'Agència Tributària de Catalunya està «a punt per assumir, quan calgui», els impostos «que encara passen» per la Hisenda espanyola. En un acte al Palau de la Generalitat amb representants de les quatre diputacions catalanes, Puigdemont va destacar el grau de desenvolupament de l'ATC els últims anys i ha donat per «acabada la primera fase de construcció de la nova Hisenda catalana».

El president català va fer aquesta anàlisi després de la firma de diversos convenis entre la Generalitat i les quatre diputacions en virtut dels quals l'Agència Tributària de Catalunya recaptarà deutes a favor de les quatre diputacions fins a arribar a celebrar les subhastes públiques dels béns embargats. Puigdemont va recordar que l'1 de setembre s'aconseguirà la «fita» de gestionar els impostos cedits -Impost de Transmissions Patrimonials i el de Successions i Donacions-, i va afegir que, d'aquesta forma, el Govern seguirà el «camí» cap a «una Hisenda catalana completa».

Una vegada que l'1 de setembre la Generalitat gestioni els impostos propis i els cedits, i gràcies a la incorporació «constant» d'empleats i al nou sistema informàtic posat en marxa -l'e-Spriu-, s'estarà «a punt per assumir, quan calgui, la resta dels nostres impostos que encara passen per l'Agència Tributària espanyola», va dir Puigdemont.