Mor una menor en un xoc frontal entre dos turismes a la C-14

Una menor ha mort en un accident de trànsit a la C-14, a l'altura d'Oliola (Noguera). Segons ha informat el Servei Català del Trànsit els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 10.37 hores del matí, quan dos turismes han xocat frontalment al punt quilomètric 110 de la via després que un d'ells ha envaït parcialment el sentit contrari. Com a conseqüència del xoc la menor ha mort i sis persones més han hagut de ser ateses pel SEM. El sinistre ha passat en un punt de la via afectada pel fum d'un incendi agrícola, que ha obligat a tallar la carretera en un tram d'onze quilòmetres entre Artesa i Ponts.

Arran de la incidència s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i sis del SEM, entre aquestes l'helicòpter medicalitzat.