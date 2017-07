El pistoler de Gavà també va matar el seu exsogre a Mont-roig

L'home assassinat a trets el passat 3 de juliol a casa seva a Mont-roig del Camp era l'exsogre del pistoler detingut ahir després de tirotejar dos policies de Gavà amb un subfusell amb el qual també havia matat el 29 de juny un cambrer de Vilanova i la Geltrú.

Els Mossos d'Esquadra atribueixen al detingut, Jorge C.C., de 44 anys d'edat i sense antecedents policials, l'homicidi del pare de la seva exparella, el passat 3 de juliol a casa seva a Miami Platja, a Mont-roig del Camp, i també el del cambrer del Sindicat del Vi de Vilanova. Segons van informar a Efe fonts de la investigació, el mort a Mont-roig era el pare de l'exparella del detingut, a qui ahir van enterrar al tanatori de Gavà, per això cobra força la hipòtesi que el pistoler va actuar guiat per un ànim de venjança familiar.

El detingut, que tenia permís d'armes per a la pràctica del tir esportiu, va utilitzar en els tres assalts la mateixa arma llarga, una rèplica de subfusell AK-47, amb una munició molt concreta i específica, del calibre 222, que ha permès als Mossos d'Esquadra establir un nexe d'unió entre els tres episodis.

De fet, els Mossos d'Esquadra ja sospitaven, abans de l'incident de Gavà, que els tirotejos de Vilanova i el de Mont-roig estaven vinculats, perquè s'havia utilitzat la mateixa munició.

Una de les hipòtesis dels investigadors és que el detingut, que segueix hospitalitzat recuperant-se de les lesions per arma de foc que va patir ahir quan fugia en un braç i una cama, estava rondant pels voltants del tanatori de Gavà, on s'havia enterrat el seu exsogre, esperant que sortís la seva antiga parella per abordar-la, segons les fonts. El pistoler, que havia treballat com a veterinari, portava ahir a sobre dos carregadors, que li van ser intervinguts amb el seu subfusell, segons els Mossos d'Esquadra. A més dels dos homicidis consumats a Mont-roig i Vilanova, els Mossos també atribueixen al detingut tres temptatives d'homicidi: la de dos agents de la policia local als quals va tirotejar ahir i la propietària del bar de Vilanova, que es recupera de les lesions sofertes el 29 de juny.

Jorge C.C. va assaltar dijous al migdia amb una rèplica d'un subfusell AK-47 a dos agents de la policia local de Gavà que s'havien acostat al seu vehicle després que estigués rondant pels voltants del tanatori d'aquesta localitat, on ahir s'oficiava la vetlla del seu exsogre.



Buscant connexions

Després de diverses indagacions, els Mossos d'Esquadra van arribar a la conclusió que el detingut, que no tenia antecedents penals, també va tirotejar mortalment al cambrer del bar «Sindicat del Vi» de Vilanova i la Geltrú i va deixar crítica també per ferides de bala la propietària del local, tots dos d'origen hongarès. Els Mossos encara investiguen quines són les connexions entre els propietaris i el tirador.

Per la seva banda, caps i directius de Policia Local van exigir armes llargues i armilles antibala per als seus efectius arran dels fets ocorreguts al tanatori de Gavà. En un comunicat, la Unió Nacional de Caps i Directius de Policia Local (Unijepol) condemna la «covard» agressió armada i sol·licita a les comunitats autònomes, «en el termini més urgent possible», que els policies locals puguin utilitzar armes llargues. L'Ajuntament de Gavà (Baix Llobregat) es personarà com a acusació particular en el procediment judicial que s'obrirà contra l'autor del tiroteig.