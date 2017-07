Puigdemont alerta que l'ofensiva de l'Estat comportarà "represàlies" contra els catalans

Carles Puigdemont ha alertat aquest dissabte que l'estat espanyol està "disposat a tot" per aturar el referèndum del proper 1 d'octubre i ha assegurat que emprendrà "represàlies" sobre el conjunt dels catalans. "L'estat no farà distincions sobre els votants del 'sí' o els del 'no'", ha advertit, assenyalant que aquest és un "temor" que s'ha estès entre la ciutadania. Durant la cloenda del Consell Nacional extraordinari que el PDeCAT ha celebrat pel seu primer aniversari, Puigdemont ha defensat la "fortalesa" del partit, com minuts abans ho havia fet Marta Pascal. La coordinadora general de la formació ha subratllat que tots els membres del Partit Demòcrata estan "100% compromesos amb el procés" i ha posat com a exemple l'exconseller Jordi Baiget, destituït aquesta mateixa setmana.