El PDeCAT torna a canviar de seu i la posa a la venda

El PDeCAT va celebrar el seu primer aniversari aquest dissabte en el Consell Nacional extraordinari a Barcelona, on va acordar abandonar la seu del carrer Provença de Barcelona, on ocupava fins ara les instal·lacions de l'antiga Convergència Democràtica. Precisament, serà CDC qui decidirà el futur d'aquest indret, que previsiblement posarà a la venda.

Queda pendent de concretar, però, el lloc on s'instal·larà el Partit Demòcrata. A més, el PDeCAT va escollir els 10 membres del Consell Nacional que s'incorporaran al Comitè Nacional –òrgan equivalent a la direcció ampliada del partit, que es reuneix de forma mensual– i va aprovar de forma inicial el codi ètic del partit. Per últim, amb les eleccions municipals en l'horitzó més imminent, la formació va establir les línies marc amb les quals s'escolliran els seus caps de llista. La previsió és que la normativa d'eleccions primàries per a les eleccions municipals sigui d'aplicació també per a la resta de comicis.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va dir que l'estat espanyol està «disposat a tot» per aturar el referèndum del proper 1 d'octubre i va assegurar que aquest emprendrà «represàlies» sobre el conjunt dels catalans. «L'estat no farà distincions sobre els votants del 'sí' o els del 'no'», va advertir, assenyalant que aquest és un «temor» que s'ha estès entre la ciutadania.



Compromesos amb el partit

Puigdemont va defensar la «fortalesa» del partit, com minuts abans ho havia fet Marta Pascal. La coordinadora general de la formació va subratllar que tots els membres del Partit Demòcrata estan «100% compromesos amb el procés» i va posar com a exemple l'exconseller Jordi Baiget, destituït aquesta mateixa setmana. Puigdemont va carregar contra l'actitud del govern de Mariano Rajoy, assegurant que actua amb «mentides i manipulacions» per aturar la consulta vinculant de l'1 d'octubre, i va alertar que l'estat espanyol preveu «represàlies» contra tots els catalans, sigui quin sigui el seu posicionament vers la independència. «Cada cop hi ha més gent que, fins i tot creient que Catalunya no ha de ser independent, té temor a les represàlies», va afegir. Espoli fiscal, «l'abandonament» de les infraestructures i l'«hostilitat» vers la llengua i la cultura en són alguns exemples que va citar.

Sobre la decisió de vot al referèndum, Puigdemont va alertar que «els catalans hauran de triar entre un país que obre les fosses on estan enterrats milers de combatents anònims sense identificar o un país que continua subvencionant el Valle de los Caídos, on hi ha enterrat el dictador», va etzibar, reblant que Catalunya és «un país que se la juga per poder votar».