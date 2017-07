Ada Colau facilitarà les votacions de l'1-O

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat avui que l'Ajuntament facilitarà el desenvolupament del referèndum que el Govern vol celebrar l'1 d'octubre, "sigui el que sigui, una mobilització o un referèndum", encara que ha dubtat que si finalment es produeix la votació "sigui un referèndum efectiu".

"No hi ha convocatòria. No sabem ni tan sols si hi haurà urnes o no. Però la meva predisposició a participar és claríssima", ha dit l'alcaldessa en ser preguntada sobre si ella acudiria a votar l'1-O.

La dirigent de Barcelona en Comú i Catalunya en Comú ha afirmat que aquests partits són "espais sobiranistes que consideren que és necessari un referèndum efectiu per decidir la relació de Catalunya amb l'Estat" i donen "ple suport a l'1-O, encara que sigui una mobilització i no un referèndum efectiu".

"Hi ha dubtes raonables, que han expressat fins i tot membres del propi govern català, que la proposta del Govern per l'1 d'octubre sigui un referèndum efectiu", ha afegit l'alcaldessa, que ha fet aquestes declaracions després de presentar l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona.



Responsables

Per Colau, el "principal responsable" que l'1 d'octubre no acabi sent un referèndum efectiu és l'"immobilisme" del Govern.

Respecte a les acusacions d'ambigüitat dels sectors independentistes a Catalunya en Comú, Colau ha assenyalat que entén que "molta gent independentista està impacient i exasperada" per l'actitud del PP, però "no pot ser que ens fem paranys i si hi ha dubtes, no les expressem".

La líder dels comuns ha fet una crida "a tots els sobiranistes, la immensa majoria" a "ser respectuosos" i "buscar punts en comú" per fer possible "desencallar el referèndum efectiu" que tingui "garanties i seguretat".

Sobre la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona en l'1-O, l'alcaldessa ha assegurat que donarà totes les facilitats perquè la ciutadania pugui "participar en el que sigui", però com "no hi ha convocatòria ni requeriment" del govern català, ha recordat, no es coneixen els detalls, termes i garanties, per la qual cosa l'alcaldessa creu que ha de ser "prudent".