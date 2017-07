El BCN World es dirà finalment Hard Rock Entertainment World

El complex Barcelona World es dirà finalment Hard Rock Entertainment World, segons va anunciar ahir el grup nord-americà Hard Rock International, que preveu invertir 2.000 milions d'euros en aquest projecte d'oci i turisme ubicat a Vila-seca i Salou, molt a prop de Port Aventura.

Hard Rock va ser l'única empresa que ha presentat oferta per construir el Centre Recreatiu Turístic (CRT), abans conegut com a BCN World, i que aspira a convertir-se en «un dels destins turístics més grans d'Europa», amb una combinació d'hotels, casinos, centres de convencions, àrees d'oci, botigues i restaurants.

La companyia nord-americana va fer ahir públic el projecte, que es desenvoluparà en diferents fases, la primera de les quals estarà encapçalada pel Hard Rock Hotel & Casino Tarragona.

El complex projectat per Hard Rock inclou una col·laboració amb PortAventura per al desenvolupament d'un hotel familiar de fins a 500 habitacions i amb Value Retail, l'empresa propietària de La Roca Village, per crear una gran zona comercial.

Serà, assegura Hard Rock, «un destí turístic de luxe» d'aproximadament 10.000 metres quadrats i més de 75 botigues, que es començarà a construir previsiblement al 2018, segons càlculs del Govern.

S'espera que la inversió mínima de la primera fase superi els 600 milions d'euros i que la construcció d'aquest complex creï més d'11.500 llocs de treball directes i indirectes, «amb un impacte econòmic per a la regió de més d'1,3 bilions d'euros».

En un comunicat, el conseller delegat de Hard Rock International, Jim Allen, va remarcar que el projecte atraurà milers de nous llocs de treball i importants inversions estrangeres directes, i que l'objectiu és «oferir experiències d'hospitalitat i entreteniment de primera classe a la regió».



Més de 1.000 escurabutxaques

Un dels edificis centrals d'aquest macrocomplex d'oci serà el Hard Rock Hotel, que tindrà forma de guitarra i comptarà amb 600 habitacions i 100.000 metres quadrats. El casino, un dels més grans d'Europa, tindrà 1.200 màquines escurabutxaques i 100 taules de joc.

El Hard Rock Hotel & Casino Tarragona també oferirà als seus hostes una piscina de 6.000 metres quadrats i àrea coberta. Fidel a la marca Hard Rock, el destí comptarà amb un auditori per a concerts amb capacitat per més de 15.000 persones i un Hard Rock Live que acollirà actuacions musicals i espectacles internacionals.

També hi haurà un Hard Rock Café amb el seu Rock Shop, la botiga on comprar productes de la marca americana.

Els alcaldes del territori aplaudeixen el projecte de Hard Rock, així com els empresaris. Per contra, sindicats, associacions d'exludòpates i algunes formacions polítiques recel·len del model econòmic i turístic del complex.