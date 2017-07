Estudiar un grau universitari té premi

Els resultats de la 6èna edició de l'estudi d'inserció laboral dels titulats de les universitats catalanes de l'any 2017 indica entre les conclusions més destacades que la taxa d'ocupació es recupera entre els titulats en graus, màsters i doctorats que fa tres anys en acabat els estudis i se situa gairebé en xifres no vistes des dels 2008, just abans de l'esclat de la crisi, però, per rere del màxim d'inserció laboral que es va obtenir en el 2005, segons Josep Joan Moreso, president de l'Agència per a la del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Les dades indiquen que han trobat feina el 89,3% dels titulats de grau, el 90,5% dels màsters i el 93,4% dels doctorats. L'assignatura pendent de tots ells segueix sent el domini de l'anglès que és on els joves observen la diferència més gran entre els coneixements assolits i les necessitats del lloc de treball.

L'estudi sobre la inserció laboral dels titulats universitaris es fa cada tres anys i ja acumula sis edicions, cosa que permet visualitzar l'evolució d'aquest col·lectiu amb una certa perspectiva, tal i com ha reconegut el director de l'AQU i coordinador de l'estudi Martí Casadesús.

A més formació universitària i més coneixements més inserció laboral es registra en el mercat de treball i més es desmenteix aquella afirmació recurrent en molts fòrums que assegura que ''les universitats són fàbriques d'aturats'' ha reblat Moreso.



Bolonya funciona molt bé

El president de l'AQU també ha destacat que ''Bolonya funciona mol bé i ho fa amb molts bons resultats'' tal i com es pot comprovar en l'estudi de l'edició del 2017, primer que es fa amb graus i màsters d'aquest pla universitari i on es pot comprovar que per primera vegada en les sis edicions d'aquest estudi tots els components de l'enquesta registren millores en relació amb l'edició anterior, que aquest cop és en relació amb el 2014.

La base de l'estudi s'ha fet després d'entrevistar a 30.000 titulats de 31 centres adscrits, cosa que suposa la realització de l'enquesta més representativa de la Unió Europea, segons l'AQU.

Casadesús ha destacat que en tots els nivells educatius, graus, màsters i doctorats, els titulats registren una taxa d'ocupació superior a la mitjana de l'Enquesta de la Població Activa del primer trimestre d'aquest any. Així, la població de 25 a 44 anys registren una taxa d'ocupació del 82,6% pels graus, 84,2% els màsters i el 90,5% els doctorats.



Creixen els contractes temporals

Tot i aquesta millora de la inserció laboral d'aquests universitaris, els contractes indefinits s'estanquen i no arriben a la meitat de les contractacions, en concret només el 48,9% d'aquests joves universitaris tenen un contracte fix. A més, els enginyers i els titulats en Ciències Socials són els més majoritaris en aquest tipus de contractació més estables.

Mentre que la contractació indefinida es manté en xifres de fa tres anys, la contractació temporal augmenta en dos punts percentuals i se situa en el 36,7% dels contractes signats.

La contractació a temps complet també augmenta en dos punts percentuals fins al 76,7% i també en aquest cas els enginyers són els que més estan ocupats a temps complet, 9 de cada 10, mentre que en el cas de les carreres d'Humanitats i en Ciències de la Salut la contractació a jornada completa només s'observa en 6 de cada 10 titulats.



Els salaris milloren

Els salaris també milloren en el conjunt de graus, màsters i doctorats. En aquesta edició el 40,9% dels titulats rep un salari superior als 2.000 euros mensuals bruts, un percentatge que s'enfila fins el 64% quan es parla d'enginyeries.

En l'estructura salarial, l'estudi també indica que el 40% dels titulats rep un salari brut mensual entre 1.000 i 2000 euros al mes i un 20% percep un salari per sota del mileurista.

Ramon Carbonell, president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya, s'ha mostrat optimista en relació amb l'evolució dels salaris i ha manifestat la seva confiança que en la pròxima edició de l'estudi, que serà en el 2020, els salaris hauran pujat de forma rellevant perquè és una opinió coincident entre els sindicats, les organitzacions patronals i el mateix regulador del Banc Central Europeu on tots semblen alineats en aquesta direcció.

En relació amb el lloc de treball que es troba, el 77% va a parar al sector privat i el 22,6% al sector públic, com a conseqüència de les limitacions pressupostàries de les administracions públiques.



Més dibuixos animats en anglès

Un altre fet rellevant que han destacat els representants de l'AQU ha estat que l'anglès es manté com una assignatura pendent entre tots els titulats i això pot explicar el fet que només un 3,6% dels titulats treballi a l'estranger, xifra que augmenta l'1% en relació amb l'edició del 2011. Si s'observa només al col·lectiu de doctorats, el 7,2% reconeix que treballa a l'estranger, un xifra que suposa la meitat que es va registrar en el 2014, quan el nombre de doctors que treballaven en un país estranger suposava el 14,3%.

Moreso ha explicat que la manca de coneixements en anglès és una ''fet històric'' que no correspon directament a la universitat solucionar-lo ja que hauria de ser una responsabilitat del sistema educatiu anterior a la formació universitària.

El president de l'AQU ha subratllat que entre d'altres mesures que ajudarien a millorar aquest coneixement de l'anglès seria que hi hagués més dibuixos animats en anglès i menys doblatge de pel·lícules.

Una altra mesura que ha defensat Moreso seria la que estava vigent en el sistema educatiu universitari català i que obligava a acreditar uns coneixements d'anglès per obtenir la titulació corresponent.