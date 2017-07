Sobiranistes i unionistes afegeixen pressió als comuns perquè es defineixin

Tant el bloc sobiranista com l'unionista van afegir ahir més pressió sobre els comuns perquè aquests acabin de definir la seva posició davant l'1-O. El PDeCAT va considerar que Colau facilitarà l'1-O «per arrossegament, no per convicció», ja que els comuns segueixen «confusos» amb el referèndum. De la seva banda, el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va advertir als comuns que la seva posició sobre el referèndum condicionarà els pactes de govern actuals i futurs en totes les institucions, però s'ha mostrat convençut que els votants de Catalunya en Comú acudiran a votar l'1-O.

Però des de l'altre costat de l'espectre polític també es va carregar contra Colau, com és el cas de la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, qui va dir que no veu «cap sorpresa» en les paraules de l'alcaldessa. El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, va assenyalar també que si Colau «dona suport l'1-O, estarà incorrent en responsabilitat en col·laborar en l'organització d'un referèndum il·legal».

I el PSC, en veu del seu secretari d'Organització, Salvador Illa, ha exigit a Catalunya en Comú que sigui «clar» sobre el referèndum, ja que «els ciutadans mereixen saber si estan a favor o en contra de la independència o quin plantejament es té si es vulnera la llei».



El PSOE i l'exemple de Baviera

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, va dir ahir que existeixen a Europa «casos que ensenyen el camí a seguir», com Alemanya (Baviera) o Bèlgica (Flandes) per assolir la plurinacionalitat a través d'un estat federal. El PSOE confia que durant el mes de setembre, fins i tot durant el mes estival d'agost «si hi ha voluntat política», puguin debatre's al Congrés algunes de les propostes.