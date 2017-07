Condemnen l'ICS per la mort d'un pacient per un infart mal diagnosticat

L'Audiència de Barcelona ha condemnat l'Institut Català de la Salut (ICS) i l'asseguradora Zurich a indemnitzar la dona i el fill d'un pacient que el 2013 va morir a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí per un infart mal diagnosticat. Concretament, l'asseguradora haurà de pagar 122.604 euros a la vídua i 10.217 al fill, més 69.000 euros a ambdós pels interessos moratoris i els costos del judici. La sentència, que revoca la dictada en el seu moment pel jutjat de primera instància número 43 de Barcelona, conclou que els símptomes del pacient i els resultats de les proves realitzades no s'explicaven amb el nòdul pulmonar que se li va diagnosticar perquè existien indicis de patologia cardíaca en fase inicial que no van ser valorats adequadament incorrent en "un error greu i notori de diagnòstic".

Els fets es remunten al 24 de febrer de 2013 quan el pacient va ingressar al Moisès Broggi amb símptomes de dispnea, ortopnea i episodis de desconfort toràcic. Segons la sentència, malgrat que existien símptomes i proves com ara l'electrocardiograma que evidenciaven la presència d'un síndrome coronari agut, el pacient no va rebre el tractament adequat quan va quedar a càrrec de la unitat de pneumologia quan se li va diagnosticar un nòdul al pulmó.