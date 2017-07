Un conductor borratxo s´accidenta i intenta fer-se passar pel seu germà

Comissaria de Solsona, on els Mossos van traslladar l´home

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns un conductor ebri d'Oliana que es va accidentar a Solsona i que va entregar als agents la documentació del seu germà, per intentar fer-se passar per ell. L'home, de 46 anys i de nacionalitat romanesa, circulava sense carnet i va multiplicar gairebé per cinc la taxa d'alcoholèmia permesa.

Els fets, segons ha explicat aquest dijous el cos policial, van tenir lloc dilluns a les 7 de la tarda, quan els Mossos van rebre l'avís d'un accident de trànsit a la carretera C-26, al terme de Solsona. Un conductor d'un turisme havia patit una sortida de via i, tot i que el vehicle i la carretera van tenir danys importants, l'home va resultar il·lès.

Quan els agents van arribar al lloc, van observar que el conductor mostrava símptomes evidents d'anar borratxo. Un cop feta la prova d'alcoholèmia, va donar un resultat positiu d'1,15 mg/l, quatre vegades més del límit màxim permès, que és de 0,25.

Durant la identificació, el conductor va intentar facilitar dades falses als agents, tot fent-se passar pel seu germà. Davant del dubte, els agents el van traslladar a la comissaria de Solsona, per tal de poder acreditar la seva identitat.



Begut i sense carnet de conduir

Finalment, el conductor va quedar detingut per dos delictes: un delicte d'usurpació d'estat civil i per tenir pendent una ordre de recerca, detenció i presentació del jutjat de Solsona.

A més, també se'l va denunciar penalment per dos delictes contra la seguretat del trànsit, conduir sota la influència de begudes alcohòliques i no haver obtingut mai el permís de conduir.