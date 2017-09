Dotze hores per votar una llei

El Parlament es va convertir ahir en l'escenari d'un xou on una banda de l'hemicicle va aprofitar per aprovar i executar una llei exprés ventilada en un sol dia i l'altra va fer tots els impossibles per impedir que avancés la tramitació, sota acusacions de «filibusterisme», a voltes ratllant el ridícul. Tot plegat va provocar que el ple, iniciat a les 10 del matí, s'allargués fins a dos quarts de deu de la nit. En total, dotze hores per arribar a votar la llei, set hores més tard del que s'havia previst, i sense gaire debat polític.

De fet, el ple era ordinari, però tothom anava preparat sabent que JxSí i la CUP demanarien canviar l'ordre del dia. A les 9 del matí, ja havien registrat la petició perquè la Mesa admetés a tràmit la proposició de llei. I a les 10.20 l'espectacle va començar. JxSí i la CUP demanaven canviar l'ordre del dia acollint-se a l'article que permet tramitar una llei exprés. Tot seguit l'oposició, liderada per Ciutadans, seguida del PPC i del PSC, carregaven amb duresa pel que consideraven una vulneració dels seus drets.

Esbroncades, un ambient crispat, el ple es va suspendre mitja dotzena de vegades per reunir la Mesa i aclarir reconsideracions, informes del Consell de Garanties Estatutàries i interpretacions del reglament per part de l'oposició. Tot, vist per JxSí i la CUP com a «filibusterisme», terme nascut als Estats Units, i tàctica obstruccionista en un Parlament per dificultar la sanció de projectes per mitjà de discursos inacabables. En el cas català, amb reconsideracions i peticions a la Mesa.