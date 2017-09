El govern espanyol demana per carta als ajuntaments que no cedeixin locals

El govern espanyol ha enviat una carta als secretaris i interventors dels ajuntaments catalans en la qual els demana que no cedeixin els locals pel referèndum de l'1-O perquè vulnerarien la legalitat. Amb aquesta missiva, signada pel secretari d'Estat per les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, l'executiu de Rajoy ha reaccionat a la carta del Govern que dona 48 hores als consistoris per pronunciar-se sobre la cessió d'aquests espais municipals que habitualment es fan servir com a centres de votació. El secretari d'Estat recorda que l'Alt Tribunal ha prohibit "expressament la continuació del denominat procés constituent a Catalunya i de qualsevol acte preparatori d'aquest referèndum".

La missiva signada per Roberto Bermúdez de Castro ha insistit que la petició de la Generalitat "no fa cas dels pronunciaments" de l'Alt Tribunal i ha expressat el seu "ferm suport i la seva indubtable confiança" en els ajuntaments catalans perquè es "respecti el marc constitucional i estatutari" i els pronunciaments del Tribunal Constitucional.

La carta signada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, dona 48 hores perquè els batlles confirmin a través d'un correu electrònic la seva disposició o comuniquin "les variacions que hi pugui haver en relació amb la disponibilitat dels locals indicats". Puigdemont i Junqueras recorden als alcaldes que el Parlament va aprovar dimecres la Llei del Referèndum, que preveu que els ajuntaments posin a disposició de l'administració els locals de la seva titularitat que s'utilitzen com a centres de votació, tot i que la Generalitat també pot determinar espais alternatius.

La missiva apunta que el Parlament ja ha aprovat la Llei del Referèndum d'Autodeterminació i que el Govern ha signat el decret de convocatòria de l'1 d'octubre, així com el de normes complementàries per a la realització del mateix. També recorda que l'article 3.2 de la citada normativa estableix un règim jurídic excepcional adreçat a regular i garantir el referèndum, i que l'article 29.2 concreta que "els ajuntaments posen a disposició de l'administració electoral del Govern els locals de la seva titularitat que s'utilitzen habitualment com a centres de votació". Així mateix, apunten que l'administració electoral del Govern pot determinar "locals alternatius per fer efectiu el dret de vot dels electors".