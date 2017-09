Molts alcaldes signen decrets de suport al referèndum

L'alcaldessa de la capital de Girona, Marta Madrenas, ha estat una de les primeres alcaldesses en signar (digitalment) un decret en suport del referèndum del proper 1 d'octubre. La màxima autoritat de la ciutat es fa ressò de la carta enviada per el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, signada ja el mateix 6 de setembre informant que es "comptarà" amb els locals que habitualment es fan servir com a centres de votació per tal de celebrar el referèndum de l'1-O.

Marta Madrenas no ha estat sóla. Mots altres estan signant, des de primera hora, decrets per donar suport al referèndum. Són batlles del PDeCAT, ERC i CUP, i n'estan informant a través dels seus comptes de twitter. Ho han fet, entre d'altres, l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, JM rufí de Torroella de Montgrí, David Jané de Riudaura, Roger Torrent de Sarrià de Ter, Narcís Sauroma de Bàscara o Pep Companys de Santa Pau, entre d'altres, que han fet publica la seva adhesió a twitter amb l'etiqueta #josigno.

Així mateix, la carta dona 48 hores perquè els batlles confirmin a través d'un correu electrònic la seva disposició o comuniquin "les variacions que hi pugui haver en relació amb la disponibilitat dels locals indicats".

Puigdemont i Junqueras recorden als alcaldes que el Parlament va aprovar dimecres la Llei del Referèndum, que preveu que els ajuntaments posin a disposició de l'administració els locals de la seva titularitat que s'utilitzen com a centres de votació, tot i que la Generalitat també pot determinar espais alternatius.

La missiva apunta que el Parlament ja ha aprovat la Llei del Referèndum d'Autodeterminació i que el Govern ha signat el decret de convocatòria de l'1 d'octubre, així com el de normes complementàries per a la realització del mateix. També recorda que l'article 3.2 de la citada normativa estableix un règim jurídic excepcional adreçat a regular i garantir el referèndum, i que l'article 29.2 concreta que "els ajuntaments posen a disposició de l'administració electoral del Govern els locals de la seva titularitat que s'utilitzen habitualment com a centres de votació". Així mateix, apunten que l'administració electoral del Govern pot determinar "locals alternatius per fer efectiu el dret de vot dels electors".

Així les coses, el president i el vicepresident s'adrecen als alcaldes per comunicar-los que la Generalitat "comptarà amb els locals que s'utilitzen habitualment als municipis com a centres de votació i que varen ésser emprats a les eleccions al Parlament celebrades el passat 27 de setembre del 2015".

Afegeixen que "la confirmació o la comunicació de les variacions que hi pugui haver en relació amb la disponibilitat dels locals s'ha de produir en el termini de 48 hores", i aporten un correu electrònic: coordinació.locals@gencat.cat. La missiva conclou agraint "anticipadament la col·laboració".