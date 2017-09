El Govern signa la convocatòria de la consulta

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els seus consellers van signar a darrera hora del dia al Parlament català el decret de convocatòria del referèndum sobiranista per a l'1 d'octubre, poc després que el ple aprovés la llei, amb el suport de Junts pel Sí i la CUP, per donar-li empara legal. A la sala 4 del Parlament, on els membres del Govern es trobaven reunits des de dos quarts d'onze de la nit, Puigdemont i els seus consellers van signar poc abans de dos quarts de dotze el decret pel qual quedava convocada la consulta.

La llei del referèndum d'autodeterminació de Catalunya va ser publicada primer al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i, a continuació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La llei estableix que l'1 d'octubre se celebrarà un referèndum amb la pregunta: «Voleu que Catalunya sigui un Estat independent en forma de república?».

Puigdemont va assegurar en roda de premsa que «la decisió dels catalans ens vincularà, no pot ser d'una altra manera», tot afegint que «defesarem el dret dels ciutadans a decidir el seu futur». El president català va afirmar que «els catalans d'avui tenim l'oportunitat de decidir si volem ser un estat lliure, aquesta decisió no correspon a cap govern ni a cap tribunal desprestigiat fins a nivells mai vistos en la democràcia. No ens deixarem expropiar aquest dret i no ens deixarem anul·lar els nostres drets humans».