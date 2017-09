La Guàrdia Civil, a les portes d'una impremta de Constantí que podria preparar material per l'1-O

Dues patrulles de la Guàrdia Civil continuen aquest dijous a les portes de la impremta del polígon industrial de Constantí (Tarragonès), Indufraf Offset, que podria estar preparant material per al referèndum de l'1 d'octubre. Els agents custodien els dos accessos a l'empresa i, des d'aquest dimecres a la tarda, que escorcollen els vehicles de tots els treballadors que hi surten. La presència de la Guàrdia Civil fa pensar que podrien estar esperant una ordre judicial per entrar a escorcollar l'empresa. Fa tres dies, el digital 'La República Checa' va informar que aquesta empresa estaria imprimint la llista de votants que s'haurà d'emplenar durant la jornada de l'1-O, malgrat que fonts de l'empresa van assegurar a l'ACN que "no és cert".