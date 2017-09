Qui és el lletrat del Parlament?

Antoni Bayona i Rocamora és el lletrat major del Parlament de Catalunya i ahir es va negar a tramitar la llei del referèndum. És llicenciat en dret des de 1977 per la Universitat Autònoma de Barcelona, doctor per la Pompeu Fabra, el 1991, i especialitzat en dret autonòmic, organització territorial i règim local. Poc «sospitós» de ser antinacionalista, entre 1988 i 1994 va ser membre del Consell Consultiu de la Generalitat, per ser nomenat el 1994 director de l'Institut d'Estudis Autonòmics, fins al 2003.