Un ple de vertigen i esbroncs

Admissió a tràmit de la llei i alteració de l´ordre del dia

09.00 h

Ple ordinari previst per a les 10 del matí. Calma tensa en una jornada que d´ordinària no tindrà res. Des del dia abans se sabia que JxSí i la CUP voldrien aprovar la llei del referèndum (per convocar-lo just després) i la de transitorietat jurídica (si tenien temps). Calia acollir-se al nou article del reglament que permet aprovar una llei per la via ràpida i alterar l´ordre del dia. La Mesa (reunida a les 9 del matí) encara havia d´admetre a tràmit la proposició de llei. Minuts abans, JxSí i la CUP registren la petició. A les 10, la Mesa l´admet a tràmit amb els vots de JxSí, CUP, el suport de CSQP i el rebuig de Cs. Comença el ple.

A les 10.20, com es preveia, la portaveu de JxSí, Marta Rovira, i la de la CUP, Anna Gabriel, invoquen l´article 81.3 del reglament per alterar l´ordre del dia i incloure-hi la votació de la proposició de llei del referèndum amb només 2 hores de marge perquè els grups presentin esmenes. L´oposició, que denuncia que es trepitgen els drets dels diputats, i per intentar aturar la tramitació o allargar el moment final, comencen a llançar les seves estratègies. L´espectacle al Parlament tot just acaba de començar.

1a suspensió del ple amb avís dels lletrats del parlament

10.45 h

El ple se suspèn momentàniament. El PSC havia registrat una petició a la Mesa perquè reconsiderés la seva decisió d´admetre a tràmit la llei i la Mesa i la Junta de Portaveus s´han de reunir per estudiar-ho i fixar posició.

A les 11, el secretari general del Parlament, Xavier Muro, i el lletrat major del Parlament, Antoni Bayona, registren un escrit dirigit a la Mesa on alerten que la tramitació de les lleis de ruptura xoca amb les advertències del Tribunal Constitucional. A les 11.26, Ciutadans registra una sol·licitiud d´informe al Consell de Garanties Estatutàries perquè aquest òrgan consultiu i no vinculant determini si la llei del referèndum s´ajusta a l´ordenament jurídic, Constitució i Estatut.

11.29. El Butlletí Oficial del Parlament publica la llei del referèndum i es deslliga una nova polèmica. L´oposició denuncia que ho ha ordenat JxSí i no el secretari general de la cambra. Forcadell defensa que el reglament no especifica qui ho ha de publicar, sinó que decideix la Mesa.

La Mesa ha rebutjat la reconsideració del PSC, a la qual s´havia sumat el PPC. A les 12.25, el ple es rerpèn. Però només durant un minut. Ciutadans presenta una altra petició de reconsideració. La Mesa s´ha de reunir.



l´oposició, indignada, rep les crítiques per filibusterisme

13.00 h

La Mesa rebutja la petició de Ciutadans i es reprèn el ple a les 13.15. La presidenta vol que es votin dues qüestions. La primera, la petició de JxSí i la CUP d´alterar l´ordre del dia. La segona votació, l´exempció d´alguns tràmits parlamentaris per aquesta llei. Al final, tot suposarà que es pugui votar obviant la majoria de procediments habituals i només es manté la publicació de la proposició de llei, presentació d´esmenes (2 hores per fer-ho), debat i votació. Els portaveus de Cs, PSC, PP i CSQP qüestionen l´adequació legal i el mecanisme per tramitar-les.

El portaveu de CSQP, Joan Coscubiela, denuncia que JxSí i la CUP volen «tapar la boca» als diputats que discrepen del seu full de ruta, a les lleis i al Consell de Garanties Estatutàries. Els acusa d´actuar a l´estil «bucanero»: «Llei que no m´agrada, disparo i anul·lo» i adverteix: «Tenir una majoria no autoritza a suspendre els drets de les minories».

El diputat del PSC Ferran Pedret també adverteix que la «forma» és important en democràcia i reclama que els textos legals s´adeqüin a les competències que fixa l´Estatut i la Constitució. Es queixa que JxSí i CUP pretenguin «fer saltar pels aires» els procediments i recorda que hi ha un informe del secretari general i del lletrat major i vol que se´n faci lectura.

Per part del PPC, Santi Rodríguez invoca l´article 88.1 sobre l´observança del reglament en considerar que no es podia incloure a l´ordre del dia una proposició de llei que havia estat admesa per la Mesa i publicada al butlletí del Parlament feia «escassos minuts» i que «no compleix els requisits mínims» per ser debatuda. Invoca també l´article 82, que estableix que els diputats han de disposar de la documentació que se sotmet a debat amb 48 hores d´antelació, si no és que existeix un acord de la Mesa.

Des de Cs, Carlos Carrizosa lamenta haver-se de dirigir a Forcadell «com si fos la presidenta del Govern o de l´ANC» i que estigui «vulnerant un altre cop els drets de tots els diputats». Sobre la petició concreta de JxSí i la CUP per sotmetre a votació la norma, afirma que s´intenta «atropellar» els drets dels diputats i «de tots els catalans» alhora que critica que la cambra es converteixi en una «gestoria» de l´executiu de Puigdemont.

PPC i Cs intenten que es llegeixi l´advertiment del lletrat major i el secretari general. Entenen que la publicació al Butlletí del Parlament no és vàlida perquè no té la formalitat necessària. Forcadell, crida a votar.



tres hores després, es vota la modificació de l´ordre del dia

13.15 h

Es vota alterar l´ordre del dia. 68 a favor, 4 en contra i 2 abstencions.

Forcadell manté picabaralles amb portaveus i diputats. Coscubiela (CSQP) demana que es llegeixi el document del secretari general i lletrat del Parlament. Les seves paraules arranquen aplaudiments de PPC i Cs. Albano Dante-Fachín, de CSQP però líder de Podem, que es comença a desmarcar de Coscubiela, company de grup, critica que la ciutadania està veient un espectacle amb les bronques sobre el reglament i demana que es pugui debatre. Germà Gordó (diputat sense grup) intervé queixant-se que no ha pogut votar. Altres diputats també han tingut problemes.

Forcadell crida a repetir la votació. 72 a favor, 60 en contra i 3 abstencions. Cs intenta parlar per a queixar-se pel procediment, però Forcadell ordena la segona votació i s´aprova l´exempció dels tràmits parlamentaris per la llei. 69 a favor, 3 en contra i cap abstenció. La votació enganxa l´oposició enmig de les seves queixes,

i no tenen temps a votar.

L´oposició demana temps per presentar les esmenes. Forcadell s´hi nega. Els dona fins a les 14.30. I segueix amb l´ordre del dia.

A les 13.15, Miquel Iceta (PSC) anuncia que presentaran immediatament un recurs d´empara al Constitucional en considerar que hi ha una «pèrdua» dels drets dels diputats. Carrizosa (Ciutadans) demana parar la tramitació perquè han demanat una sol·licitud al Consell de Garanties Estatutàries. El PSC també. Rovira (JxSí) critica el «filibusterisme» de l´oposició. Assegura que el seu grup no volia agafar aquesta via ràpida. «Utilitzem la via que ens han deixat», els diu.

Forcadell també té una bronca amb el vicepresident segon, José María Espejo (Cs). No li vol donar la paraula perquè el seu grup ja ha parlat. Finalment, Espejo baixa i des de la tribuna parlar sobre les vulneracions del reglament. L´oposició insisteix amb el temps per les esmenes. Finalment, Forcadell accedeix i suspèn el ple durant un hora. Són les 14.10 hores.

L´informe del consell de garanties paralitza el ple

15.15 h

Es reprèn el ple. Ara, amb l´ordre del dia que estava previst, la sessió de control als consellers i al president.

Els grups han anat presentant les esmenes. La majoria han fet esmenes a la totalitat, quan la presidenta havia remarcat que, segons l´aprovat pel ple, havien de ser esmenes a l´articulat. A les 16.54, demana als grups que ho canviïn i els dona 10 minuts. Immediatament, PP i Cs reclamen que la Mesa es torni a reunir. Forcadell s´hi resisteix però acaba cedint. Cap a les 5 de la tarda, es reuneixen.

Cap a les sis de la tarda, acaba la reunió de la Mesa. De sobte, el Consell de Garanties Estatutàries emet un informe: reconeix el dret dels diputats i dels grups a demanar un dictamen però remarca que és la Mesa qui ha de tramitar la sol·licitud a petició dels grups. El ple no s´ha reprès. Fora, Cs i PSC fan servir aquest informe per intentar que la Mesa es torni a reunir i endarrerir el ple mentre JxSí i CUP recorden que s´ha votat l´exempció també d´aquest tràmit.

La Mesa es torna a reunir (amb aquesta és la cinquena vegada) i la Junta de Portaveus (4 vegades) per reconsiderar les esmenes de la llei.



el debat de les esmenes i la crida a la votació definitiva

19.30 h

A les 19.30, es reprèn el ple amb el debat de les esmenes dels grups. Li toca a Germà Gordó però Carrizosa (Cs), aplicant el «filibusterisme» del que l´acusen, vol saber si el Parlament farà cas al Consell de Garanties Estatutàries. Forcadell li recorda que el ple ja ha aprovat l´exempció. Ara és el torn del PSC que interromp, demana llegir uns paràgrafs de la resolució del Parlament i insisteix que s´estan vulnerant drets. Forcadell passa. Ara el PP, nova explicació del reglament. Finalment, Gordó comença a explicar les esmenes. I després la resta.

Fins que Carrizosa, a les 19.42, interromp. No vol «demorar això», diu, mentre altres se´n riuen. No aconsegueix una nova reconsideració. La resta de grups continuen parlant.

A les 20.29, el grup de CSQP es «trenca». Parla Rabell però Joan Giner (Podem) demana dividir el temps. Coscubiela no ho permet i Nuet (a la Mesa i del mateix grup) s´indigna i surt de l´hemicicle. Al final, Quan Rabell confirmava que s´abstindrien, els de Podem Albano Dante Fachin, Àngels Martínez i Giner, també abandonen l´hemicicle.

A les 21.20, acaben els grups i tenen torn final JxSí i CUP. Anuncien que cedeixen el seu temps a Fachin, de Podem. Ho fan després de viure l´episodi que ha enfrontat el sector de Podem amb la resta del grup de CSQP quan Coscubiela no ha permès que dividissin el temps amb Rabell i han deixat l´hemicicle). En paral·lel, els grups de Ciutadans, i PP han anunciat que retiraven les esmenes, tot i que el PP havia demanat que aquestes es votessin per separat.

A les 21.24, la presidenta del Parlament crida a votació. En aquest moment, els diputats del Cs, PSC i PPC abandonen l´hemicicle. A més, els populars aprofiten per deixar banderes espanyoles i catalanes als seus escons. Com el PP, Coscubiela (CSQP) demana que un capítol es voti per separat. Mentrestant, la diputada Àngels Martínez, de CSQP (dins de Podem), aprofita per retirar les banderes espanyoles davant l´intent de Carme Forcadell perquè que aturi la seva acció. Martínez, a pas lent, completa les seves intencions i deixa només les banderes catalanes.

sense ciutadans, psc i ppC, el ple aprova la llei del referèndum

21.32 h

A les 21.30 finalment comencen les votacions a les esmenes amb la presència de JxSí, CUP, CSQP i el diputat Germà Gordó. Es rebutja una esmena de CSQP i una del PSC fins que, després de gairebé dotze hores, a les 21.32 arriba el torn de la votació del gruix de la llei: 72 vots a favor (JxSí, CUP i Gordó) i 11 abstencions (CSQP). La proposició de llei del referèndum queda aprovada i l´hemicicle es desfà en aplaudiments i s´acaba amb els diputats a la sala i el públic entonen el Cant dels Segadors.

Quan el ple semblava conclòs, Forcadell anuncia que cal convalidar un decret del sector del taxi i vehicles de lloguer amb conductor. Era la tornada a la «normalitat». El conseller Rull exposa la qüestió mentre a la sala de premsa l´oposició comença les seves valoracions. Arrimadas anuncia la intenció de presentar una moció de censura. Un aperitiu del que espera els pròxims dies, sumat que encara cal aprovar la llei de transitorietat. 12 hores més de ple? Avui es veurà.