Puigdemont accepta la proposta d'Iceta sobre terrorisme de reunir els líders parlamentaris

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va acceptar ahir la proposta que li ha fet el president del grup parlamentari del PSC, Miquel Iceta, de convocar a una reunió els líders parlamentaris sobre seguretat i terrorisme. La reunió proposada pel socialista hauria de comptar també amb la presència del conseller d'Interior, Joaquim Forn, i hauria de concloure amb la creació d'una comissió d'experts «que pogués treballar amb plena independència i discreció» per avaluar els mecanismes de què disposa la Generalitat per prevenir i combatre el terrorisme. Puigdemont li va agrair la proposta assegurant que li agafava la paraula i que «en les properes setmanes» es posaria en contacte amb els grups per poder celebrar aquesta trobada i fer un «mapeig de la situació». «D'on venim, on som, conclusions i cap a on podríem posar els fonaments de la política de seguretat», va dir el president sobre els temes que es podrien tractar.

El socialista va assegurar que la celebració d'aquesta reunió i la creació d'una eventual comissió d'experts «no suposaria sostreure al Govern del control parlamentari» però va afegir que si que podria sevir per fer un gest a la ciutadania que digués «que hi ha temes que es volen situar per sobre del debat polític». Iceta va dir que cal fer de la seguretat un «tema de país»i va considerar que amb el lideratge del president de la Generalitat cal «contribuir a prevenir el terrorisme».

El president li va respondre assegurant que la proposta va «pel bon camí» i va explicar que internament ja estan treballant amb experts i el Departament d'Interior sobre aquestes qüestions. Va afegit però que la proposta d'Iceta és «oportuna».

D'altra banda, El conseller d'Interior, Joaquim Forn, va instar el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, a explicar «moltes coses» sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils, com per exemple per què el Govern espanyol no va avisar els Mossos d'Esquadra que l'imam de Ripoll havia estat investigat i havia tingut el telèfon intervingut policialment fa més de deu anys per suposats vincles amb el gihadisme. Davant les crítiques del Partit Popular a suposades contradiccions del Departament d'Interior, Forn va recordar que ell ha acceptat totes les preguntes en les rodes de premsa i va demanar comparèixer al Parlament, mentre que el ministre no ha fet el mateix enlloc.