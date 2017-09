EL TC admet a tràmit l'incident d'execució de sentència contra Forcadell i els membres sobiranistes de la mesa

El ple del Tribunal Constitucional ha decidit iniciar la tramitació de l'incident d'execució de sentència contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres sobiranistes de la mesa per haver permès la tramitació i votació de la Llei del referèndum aquest dimecres. Aquesta decisió, però, no comporta la suspensió dels acords impugnats. A més, el tribunal demana a la Fiscalia que obri una investigació per determinar si han incorregut en algun delicte penal i els dona tres dies per poder presentar al·legacions. La tramitació de la Llei del referèndum, acordada a mig matí del dimecres per la mesa, va ser el primer fet que va provocar la resposta del govern espanyol interposant l'incident d'execució. L'executiu de Rajoy demana al TC que actuï perquè considera que el Parlament ha contradit una sentència anterior de l'alt tribunal. Concretament, la sentència de desembre de 2015 que declarava nul·la la resolució de ruptura aprovada al Parlament al novembre.

Durant el matí, els magistrats han modificat l'ordre del dia del ple ordinari per debatre si admetien a tràmit l'incident d'execució de sentència presentat dimecres pel govern de Rajoy contra la presidenta del Parlament i els membres sobiranistes de la Mesa per la tramitació de la Llei del referèndum.

Finalment, el ple ha decidit iniciar la tramitació de l'incident a través del qual el govern espanyol demana que es declarin nuls els acords presos per la Mesa i també que es traslladi a la Fiscalia la petició d'investigar si han incorregut en algun delicte penal. De moment, l'inici de la tramitació no suposa la suspensió dels acords impugnats. El Parlament té tres dies per presentar al·legacions.



Primer pas per tombar la Llei del referèndum



L'incident d'execució va arribar a l'alt tribunal dimecres a la tarda i, per tant, no hi va haver temps d'incloure'l en la sessió plenària, que va acabar abans de les tres. Aquest matí, els magistrats han ampliat l'ordre del dia i l'han debatut, decidint iniciar-ne la tramitació.

Amb l'incident d'execució, el govern espanyol el que fa és al·legar davant el TC que s'està incomplint una resolució anterior (o diverses) del mateix tribunal. En aquest cas, l'incident d'execució es basa en una sentencia de desembre de 2015, on el TC declarava nul·la la resolució de ruptura aprovada al Parlament al novembre.

A banda d'aquest incident, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha anunciat aquest dijous que interposaran "de manera immediata" quatre recursos més contra la Llei del referèndum, la convocatòria de l'1-O i el decret de normes complementàries i l'article que designa la Sindicatura Electoral. Aquesta tarda, està previst un nou ple del TC per valorar aquests recursos.



Recusació tombada



El ple del TC ha tombat la recusació presentada per Carme Forcadell contra els 12 magistrats del tribunal. Tanmateix, el ple ha resolt que es pugui personar en el procediment però només "a títol particular" sense perjudici, doncs, que es pugui també personar el Parlament de Catalunya com a institució.