El TC rebutja del tot la recusació dels seus membres plantejada per Forcadell

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat per complet la recusació dels seus dotze magistrats sol·licitada per la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Han estat els propis magistrats els que han resolt aquesta qüestió malgrat que els afecta a tots ells en no existir cap instància superior, segons han informat fonts del tribunal.

Forcadell va presentar el seu escrit de recusació poc abans del començament del ple ordinari que va celebrar ahir el Constitucional i de l'arrencada del ple del Parlament en el que es va aprovar la llei del referèndum, pas previ a la convocatòria de l'1-0.

La presidenta del Parlament va registrar la seva petició contra els magistrats per "falta d'imparcialitat" i per "garantir" el seu dret de defensa, una iniciativa que pretén paralitzar tot procediment d'"excepció" cap a ella o la cambra catalana.

L'escrit qualifica la reforma de la llei orgànica del Constitucional com una "reforma exprés de la Constitució" en la qual el dret de defensa està encara més restringit que en l'aplicació de l'estat d'excepció.

Forcadell al·lega a més que no existeix en l'ordenament jurídic espanyol cap procediment que generi tanta "indefensió" com el que preveu la llei orgànica del TC