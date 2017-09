El Tribunal Constitucional estudiarà avui la recusació i l'incident contra els actes de la Cambra catalana

Vista exterior del TC, on es van reunir ahir els magistrats.

Vista exterior del TC, on es van reunir ahir els magistrats. emilio naranjo

El ple del Tribunal Constitucional va acabar la reunió d'ahir sense adoptar cap decisió sobre la recusació dels seus dotze membres presentada per la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Té previst continuar avui els seus treballs amb la respectiva anàlisi i també la de l'incident d'execució presentat pel Govern central. Fonts del tribunal han informat a Efe que els magistrats han tractat els assumptes previstos en l'ordre del dia i han estat convocats de nou per prosseguir amb el ple avui, tal com estava previst.

Les fonts consultades han apuntat que al voltant de les tres de la tarda d'ahir es va registrar l'incident d'execució de sentència que el president del Govern, Mariano Rajoy, va ordenar presentar a l'Advocacia de l'Estat. En aquest incident, el Govern demana al tribunal que declari nuls i sense efecte els acords presos ahir al Parlament. També reclama que el TC prengui declaració a la Mesa de la Cambra per exigir responsabilitat penal que pugui correspondre a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i als membres de la Mesa que hagin donat suport a aquestes decisions per admetre a tràmit la llei del referèndum

La Fiscalia Superior de Catalunya presentarà una querella per desobediència i prevaricació contra els membres de la Mesa del Parlament que van aprovar l'admissió a tràmit de la llei del referèndum.

La Fiscalia està preparant aquesta querella i la presentarà probablement avui davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, donada la condició d'aforats dels afectats.

Vox va presentar ahir una querella al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra els membres de Mesa del Parlament de Catalunya i del Govern per l'admissió a tràmit de la llei del referèndum.