Breu glossari de l'embolic

No hi són tots, ni de lluny, però els que hi són, en formen part: termes que expliquen el moment del conflicte.

Alcalde – President d'un ajuntament. Els alcaldes catalans han rebut una carta de Puigdemont i Junqueras instant-los a informar dels locals que cedeixen per al referèndum del primer d'octubre, i en rebran una altra del Tribunal Constitucional (TC) informant-los que cometran delicte si fan res per facilitar el referèndum. Aquest pot requerir un espai municipal en alguns municipis, però en molts altres la Generalitat té bastants locals propis. Barcelona és un cas clar de ciutat on l'Ajuntament seria prescindible en aquest aspecte.

Bucaner – Joan Coscubiela (CSQP) va dir a JxSí que disparaven «com si fossin bucaners» contra tot el que no els agradava. Els bucaners eren antics ramaders que havien ocupat terres de pastura en illes antillanes, i que en ser-ne expulsats es van dedicar a la pirateria.

Cop d'estat – Segons el diccionari, «acció de prendre violentament el poder polític d'un país un grup minoritari vinculat a un sector o a la totalitat de les forces armades». Segons el govern espanyol, acció de convocar un referèndum d'independència per decisió de la majoria absoluta del Parlament de Catalunya.

Exprés – Dit d'aquella tramitació parlamentària que, com els trens exprés, se salta «estacions» per anar més de pressa. Les lleis del referèndum i de transició s'han saltat els tràmits de ponència i comissió i de remissió al Consell de Garanties, i han passat de llarg dels advertiments dels lletrats de la cambra i les queixes de l'oposició. Així han pogut ser aprovades menys de 24 hores després de la seva admissió a tràmit, gràcies a l'article 82.3 del reglament del Parlament, que en síntesi autoritza la majoria absoluta a saltar-se la resta de l'articulat.

Filibusterisme – Segons el diccionari, tàctica parlamentària que dificulta l'aprovació de projectes «per mitjà de discursos inacabables». No és ben bé el que ha fet l'oposició al Parlament de Catalunya, ja que més aviat ha practicat una vaga de zel: forçar l'alentiment de la feina pel sistema d'aplicar el reglament en els seus mínims detalls. Però els efectes són els mateixos: sessions parlamentàries esperpèntiques que provoquen vergonya aliena.

Fiscalia – Conjunt organitzat dels fiscals, dirigit pel fiscal general, que ha donat ordres a tots els altres perquè persegueixin d'ofici qualsevol actuació sospitosa de formar part dels preparatius del referèndum. També, organització que es va querellar contra Mas, Ortega, Homs, Rigau, Forcadell i altres membres de la mesa del Parlament, que ara es torna a querellar contra aquests darrers i ho fa també contra Puigdemont i el seu Govern, per la llei i els decrets del referèndum.

Guàrdia Civil – Institut armat espanyol amb funcions de policia, que com tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat ha rebut l'ordre d'investigar possibles preparatius del referèndum. Per això ha posat vigilància a una empresa d'arts gràfiques de Constantí, per la sospita que s'hi elabora material necessari per organitzar l'1-O.

Incident d'execució - Actuació que emprèn el TC per suspendre alguna acció contrària a una sentència seva anterior. És el cas de l'actuació contra la Mesa del Parlament per tramitar la llei del referèndum, que considera afectada per la prohibició del 9-N.

Inhabilitació – Pèrdua de determinats drets com a ciutadà, per exemple, d'exercir càrrec públic, de ser candidat en unes eleccions, o d'exercir determinada professió. És el càstig que s'ha aplicat als querellats pel 9-N i que amenaça els sobiranistes de la mesa del Parlament i l'actual Govern.

Malversació – Com a delicte, destinar diners públics a una fi diferent de la que correspon. Els querellats del 9-N van ser absolts d'aquesta acusació, que podria pesar sobre el Govern actual si gasten diners del pressupost en el referèndum, ja que el TC ho va prohibit expressament.

Mesa electoral – Taula en la qual reposa l'urna d'una secció electoral que es vota i també conjunt de tres persones que gestionen la votació: un president i dos vocals. La llei del referèndum diu que seran sortejats per la sindicatura electoral entre els inscrits al cens. La Generalitat afirma que el nomenament és obligatori, però la norma corresponent ha estat suspesa pel TC.

Querella criminal – Iniciativa d'un particular, de la fiscalia o d'una autoritat per la qual s'insta la justícia a perseguir un possible delicte comès per algú. El fiscal general ha anunciat querelles contra el Govern, pels decrets del referèndum, i els membres de la mesa del Parlament que han admès a tràmit les lleis de desconnexió.

Reconsideració – Acció de decidir si es rectifica o ratifica una decisió anterior. Els dos darrers dies els grups d'oposició al Parlament de Catalunya s'han atipat de demanar, sense èxit, que la presidenta i la Mesa reconsideressin decisions sobre la tramitació de les lleis de desconnexió. Aquestes peticions han alentit extraordinàriament el ritme dels debats.

Referèndum – Segons el diccionari, «Votació de tots els ciutadans per a pronunciar-se sobre una qüestió o per a donar suport a una persona o a una mesura política». Segons el govern espanyol, votació que només es pot celebrar si la convoca el mateix Govern espanyol, i que si la convoca la Generalitat i versa sobre la possible independència de Catalunya, constitueix un cop d'estat.

Suspensió – Acció de deixar sense efecte alguna cosa. S'aplica de forma automàtica a les normes autonòmiques recorregudes pel Govern central davant el Tribunal Constitucional. En aquesta situació han quedat les lleis del referèndum i de transitorietat, i el decret que convoca la consulta. El govern pot demanar al TC que adverteixi a les autoritats del delicte que cometran si apliquen la norma suspesa; en aquest cas, ha demanat que s'avisi personalment als membres i alts funcionaris del Govern, al Parlament i a tots els alcaldes catalans.

Transitorietat – Qualitat de transitiu. Nom de la llei que proclama la independència i regula el pas d'autonomia a estat si triomfa el sí en el referèndum. Preveu una àmplia delegació temporal de poders al President de la Generalitat, dóna continuïtat a les lleis actuals en la majoria de qüestions ordinàries, i regula la redacció «participativa» del projecte de Constitució i les eleccions al Parlament Constituent, amb el mateix repartiment d'escons per província que ara. Aprovada ahir, serà ràpidament suspesa pel TC.

Tribunal de Comptes – Organisme encarregat de vetllar perquè les administracions no malgastin els diners, i castigar-los si ho fan. Els seus membres són elegits pel Congrés i el Senat, i inclou polítics dels grans partits. Acaba d'iniciar un procés contra els querellats del 9-N i set alts càrrecs més d'aquell govern, per les despeses de la consulta, i pretén que dipositin entre tots una fiança de més de 5 milions d'euros, malgrat que els querellats ja van ser absolts de l'acusació de malversació.

Web – Publicació digital accessible a través d'una adreça específica d'internet. La Generalitat ha posat en marxa la web referendum.cat per informar de tots els detalls sobte l'1 d'octubre.