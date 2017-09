Carme Forcadell: «D'aquí no marxem fins que votem la llei de transitorietat»

Si dimecres va ser un dia llarg, tens i caòtic al Parlament, ahir va ser una jornada molt semblant, plena de retrets, llargues esperes i frases contundents a la cambra catalana. Junts pel Sí (JxSí) i la CUP van fer valer la seva majoria per forçar la inclusió a l'ordre del dia del ple del debat i votació de la llei de transitorietat, enmig d'una nova agra polèmica amb els grups de l'oposició. A l'hora de tancar aquesta edició s'estava celebrant el debat i encara no s'havia produït la votació. Els 71 vots a favor de JxSí i la CUP van ser suficients per acordar l'ampliació de l'ordre del dia, davant els 60 vots en contra de l'oposició i dues abstencions de diputats de Catalunya Sí Que Es Pot. Ja ho havia advertit la presidenta del Parlament, Carme Foradell, en un moment del ple: «D'aquí no marxem fins que votem la llei de transitorietat».

Després de quatre reunions de la Mesa, que havien interromput el ple per analitzar les peticions de l'oposició de reconsiderar l'admissió a tràmit de la llei, finalment Forcadell va cridar a votar, malgrat les queixes de Ciutadans, PSC i especialment PPC. Des del seu escó, el president del PPC, Xavier García Albiol, va recriminar a Forcadell que prengués decisions «com si estigués en un bar» i la va instar, sense èxit, a reunir de nou la Mesa.

Forcadell, després de les quatre reunions anteriors de la Mesa en les quals s'havien dirimit els arguments de l'oposició en contra d'incorporar la principal llei de desconnexió a l'ordre del dia del ple, va activar la votació.

Després d'haver-se aprovat l'ampliació de l'ordre del dia, es va produir una segona votació sobre l'exempció de tràmits per poder votar la llei de forma exprés, però des de la bancada de l'oposició –especialment irat es va mostrar el primer secretari del PSC, Miquel Iceta– hi va haver queixes perquè diversos diputats no van poder emetre el seu vot: 70 a favor de simplificar la tramitació, només 19 en contra i dues abstencions. Es va obrir llavors un termini de dues hores, fins a les onze de la nit, perquè els grups presentessin esmenes a la llei, després del que va començar el debat.

Anteriorment, en una bona mostra de les friccions que està provocant el procés sobiranista, el portaveu parlamentari de Catalunya Sí que es pot, Joan Coscubiela, va arrencar una tancada ovació dels diputats de Ciutadans, PSC i PPC, posats drets al crit de «democràcia», en contrast amb algun diputat del seu propi grup disconforme amb la seva duresa contra Junts pel Sí i la CUP.

Durant el ple, quan es discutia si calia ampliar l'ordre del dia per incloure el debat i votació de la llei de transitorietat, Coscubiela va carregar contra les forces independentistes pels seus procediments per aprovar el marc legal del referèndum convocat per a l'1 d'octubre. Al llarg de la seva intervenció, diputats de la bancada de l'oposició anaven aplaudint alguns dels dards que Coscubiela llançava contra la majoria independentista.

I davant els gestos de reprovació dels diputats de la CUP, Coscubiela va dir que no li importava ser aplaudit per diputats d'ideologia molt diferent a la seva si es tracta de defensar la democràcia. «No em fareu callar! Sóc aquí perquè els meus pares em van ensenyar a lluitar pels meus drets. No vull que el meu fill visqui en un país on la majoria pugui tapar els drets dels que no pensen com ella», va afirmar, quelcom que va provocar que tota la bancada de Cs, PSC i PPC, així com diversos diputats del seu grup, es posessin drets per aplaudir-lo.

En canvi, el diputat de Catalunya Sí que es pot i secretari general de Podem, Albano Dante Fachin, va seguir al seu escó sense aplaudir, visiblement incòmode amb el to fet servir pel portaveu del seu grup.

Hores abans, la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va advertir al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la resta de membres del Govern que «ningú té carnet d'immunitat». «La justícia ha d'actuar per a tots igual i, encara que un sigui diputat, no té un carnet d'immunitat ni superpoders», va dir la cap de l'oposició al Parlament.



«Entre l'espasa i la paret»

Arrimadas, a més, va criticar que Puigdemont hagi enviat una carta als ajuntaments per a la disponibilitat de locals per a la celebració de l'eventual referèndum sobiranista de l'1 d'octubre. En aquest sentit, va denunciar que «s'obligui» els funcionaris a haver de «rebutjar per escrit que no volen participar en un referèndum il·legal» o bé «a assenyalar-se a ells mateixos públicament». «Els estan posant entre l'espasa i la paret», va alertar.

Per part seva, el diputat de la CUP Benet Salellas va afirmar que «les querelles de la Fiscalia General de l'Estat i les amenaces dels tribunals no ens fan cap por ni condicionaran» la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, en el qual -va assegurar - hi haurà «un desbordament democràtic als carrers». Salellas va afegir que «les querelles de la Fiscalia General de l'Estat, les amenaces dels tribunals i tot aquest engranatge institucional de matriu autoritària no ens fa cap por ni condicionen el paper que les institucions i organitzacions polítiques d'aquest país tindran l'1-O».

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, va assegurar que el Govern seguirà amb els seus plans de celebrar un referèndum l'1 d'octubre encara que l'Estat ho veti: «Ja pot tronar, nevar o fer molt vent. Nosaltres farem això perquè és el nostre contracte amb els ciutadans de Catalunya». «Hem arribat a una cruïlla i la decisió més important que ha de prendre aquest país no l'ha de prendre un govern en negociacions i en despatxos sinó que la decisió l'ha de prendre la gent», va afirmar Turull.

Finalment, el president del PPC, Xavier García-Albiol, va assegurar que «estem sent testimonis de la major decadència política, institucional i social que ha viscut mai Catalunya».