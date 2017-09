La Guàrdia Civil escorcolla la impremta de Constantí per comprovar si preparen material per a l'1-O

La Guàrdia Civil ha començat a escorcollar la impremta Indugraf Offset de Constantí per comprovar si hi preparen material per al referèndum de l'1-O. Agents del cos policial han accedit a l'empresa després de 48 hores de presència a les portes de l'empresa. Durant aquests hores, han escorcollat els vehicles dels treballadors que sortien de les instal·lacions. Poc després de tres quarts tres de la tarda, una desena d'agents han accedit en vehicles a l'aparcament de la companyia, han descarregat algunes caixes i s'han endinsat a l'interior de les instal·lacions. La fiscalia de Tarragona ha incoat diligència d'investigació per la presumpta elaboració de material per al referèndum després que dijous la Guàrdia Civil li lliurés un atestat.