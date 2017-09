Relacionen els detinguts en una operació a París amb els gihadistes dels atacs a Catalunya

El ministre d'Interior francès, Gérard Collomb, va assegurar que «és possible» que la cèl·lula que va ser desarticulada en una operació que va permetre descobrir un laboratori d'explosius a Villejuif dimarts a París hagués estat en contacte amb els terroristes que van atemptar a Catalunya l'agost passat, després que li preguntessin per unes llumins «d'origen espanyol» trobats a l'apartament de Villejuif, encara que es va mostrar molt prudent. «És possible que hi hagués vincles amb altres persones», però «la investigació ens ho dirà», va explicar, tot afegint que «Espanya és lloc de pas per a xarxes» terroristes d'origen marroquí.

Va recordar, igualment, que als terroristes de Catalunya els va saltar pels aires la casa d'Alcanar en què preparaven TATP, el mateix explosiu que «estaven fabricant» els terroristes arrestats a Villejuif, que és utilitzat freqüentment pels gihadistes i que és «extremadament potent, però també inestable». Més certesa va mostrar el ministre sobre possibles vincles dels dos homes arrestats, de nacionalitat francesa, amb grups gihadistes a Síria i l'Iraq, tenint en compte les comunicacions telefòniques de les quals els investigadors han trobat rastre.

Aquests dos individus, que no estaven fitxats pels serveis secrets, van assegurar davant els policies que els han interrogat que els explosius eren per rebentar caixers en bancs, però Collomb va insistir que la pista que se segueix no és la d'un grup de delinqüents comuns, sinó de terroristes. Una tercera persona va ser detinguda pels seus presumptes vincles amb el laboratori d'explosius. Anteriorment havien estat arrestats dos homes, de 36 i 47 anys, en un municipi al costat de Villejuif.

Per altra banda, els terroristes que van atemptar a Catalunya a l'agost i que havien viatjat uns dies abans a París van estar a la Torre Eiffel, va revelar Collomb. El ministre va explicar que se sap que durant el seu pas per París van comprar una càmera de fotos a la Fnac i també que van passar per la Torre Eiffel abans de tornar a Espanya, i va aclarir que el seguiment del seu recorregut s'ha fet pels telèfons mòbils, que estan en mans de les forces de l'ordre espanyoles.

Collomb va explicar també que va ser un empleat d'una societat concessionària d'autopistes, en fer una revisió de la matrícula, qui va permetre descobrir que l'Audi utilitzat pels terroristes de Cambrils a la matinada del 18 d'agost havia estat uns dies abans a França. La Fiscalia Antiterrorista de París, que treballa en col·laboració amb l'Audiència Nacional sobre aquesta cèl·lula gihadista, va indicar el passat dia 23 que van ser dos o tres els terroristes que van estar a la regió de París els dies 11 i 12 d'agost en un viatge llampec, les motivacions del qual estan encara per determinar.

El fiscal, François Molins, va afirmar llavors que «ningú pot creure que aquest viatge llampec es va fer per comprar una càmera de fotos a la Fnac», i que els investigadors han de verificar si van estar en contacte amb altres persones, van acudir a la capital francesa a recuperar material o estaven fent prospeccions en algun lloc. En tot cas, se sap que es van allotjar en un hotel de Malakoff, una ciutat al sud de París propera a Villejuif.

El Departament de Salut de la Generalitat va informar que segueixen hospitalitzats nou ferits en els atemptats de Barcelona i Cambrils, dos d'ells en estat greu, sense que es temi per les seves vides. Dels 9 hospitalitzats, vuit són ferits en l'atropellament massiu de la Rambla i un en l'atac de Cambrils. Dels ferits a Barcelona, un està greu i set menys greus, mentre que l'únic ferit a Cambrils continua greu.