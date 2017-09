Brussel·les recorda que una Catalunya independent quedaria fora de la Unió Europea

La Comissió Europea (CE) va recordar ahir que una eventual Catalunya independent passaria a ser un territori extern a la Unió Europea (UE) i hauria de sol·licitar de nou l'adhesió si volgués tornar a formar part del bloc comunitari, «la mateixa posició» que manté des del 2004. «Sobre el procediment quan una regió es converteix en autònoma, independent, com se situa davant la UE, la nostra posició que és ben coneguda, és la de 2004, des dels anys de Romano Prodi –coneguda com la doctrina Prodi– és encara d'aplicació», va dir en roda de premsa el portaveu Margaritis Schinas.

A més, va afegir que, en aquest cas, «l'entitat o territori que surt d'un dels nostres Estats membres que ha signat el Tractat d'adhesió ha de reintroduir una petició d'adhesió a la UE com a candidat i tots els procediments s'apliquen».

A part d'això, va dir que la CE ja ha respost a les qüestions relacionades amb la convocatòria del referèndum per part de la Generalitat i que no repetirà «cada dia» la seva posició «ben coneguda». El 2004, el llavors president de la CE Romano Prodi va afirmar en resposta a una pregunta parlamentària que, «quan una part del territori d'un Estat membre deixés de pertànyer l'Estat en qüestió, per exemple perquè es convertís en un país independent, els Tractats comunitaris deixarien d'aplicar-se en aquest territori». Després van mantenir la mateixa línia el següent president comunitari, José Manuel Durão Barroso, i l'actual, Jean-Claude Juncker.

Dijous, la CE va evitar pronunciar-se després de la convocatòria del referèndum per part de la Generalitat i va insistir en la postura que sempre ha mantingut, que és considerar la qüestió com un assumpte d'ordre intern espanyol. A les preguntes dels periodistes, la portaveu Mina Andreeva es va remetre a les paraules del portaveu cap de la Comissió Europea.