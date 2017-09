La Guàrdia Civil entra a la impremta de Constantí i surt sense «trobar res»

Agents de la Guàrdia Civil van entrar finalment ahir a les instal·lacions de la impremta de Constantí després de dos dies vigilant aquesta empresa per si es localitzava documentació relacionada amb el referèndum de l'1 d'octubre. L'advocat de l'empresa, Tomàs Gilabert, va explicar que la Policia Judicial de la Guàrdia Civil va dur a terme una «inspecció» ordenada pel fiscal en cap de Tarragona i que no va ser un escorcoll.

El lletrat va assegurar que van inspeccionar naus, tallers i pàrquings, però que no es van emportar res «perquè no han trobat res del que venien a buscar». Gilabert va negar que s'hagi rebut cap encàrrec relacionat amb el referèndum i va explicar que la inspecció de la Guàrdia Civil va ser «exquisida».

L'únic lloc que no van inspeccionar, perquè no constava al decret del Fiscal, va ser el despatx del gerent. L'advocat també va relatar que no es van demanar ni factures ni cap tipus de documents i que els agents només van fer fotografies del que anaven inspeccionant per comprovar que no hi havia res del que buscaven.

Gilabert va explicar que es tracta d'una «inspecció» ordenada pel Fiscal a la Guàrdia Civil amb motiu de les diligències obertes a partir de la notícia d'un mitjà de comunicació on s'assegurava que la impremta de Constantí hauria pogut fer material per al referèndum, en concret, actes d'escrutini.

Respecte a la presència de la Guàrdia Civil a les portes de la impremta, Gilabert va afegir que es va fer per evitar que ningú es pogués emportar res. «S'han quedat perplexes de l'empresa modèlica i de la feina que es fa i han felicitat el gerent. Han marxat molt contents amb una experiència professional més», va etzibar.

Segons l'advocat de l'empresa, van fer un «mostreig» d'algunes caixes i palets per comprovar que no hi havia «cap cosa del seu interès».