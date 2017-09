Més de 600 alcaldes contesten al Govern però amb el silenci o rebuig de grans ciutats

La presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, va explicar ahir que ja eren més de 600 els consistoris que han contestat afirmativament a la carta del Govern garantint la disponibilitat dels locals de votació per l'1-O. A més, va dir que més de 500 han signat també un decret d'alcaldia expressant el seu suport al referèndum. Tot i això, ajuntaments que sumen almenys tres milions d'habitants guarden silenci o ja han rebutjat la cessió dels locals electorals habituals per a la celebració del referèndum. Entre d'altres, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, el Prat de Llobregat i Castelldefels, en la seva gran majoria a l'àrea metropolitana, tot que hi havia capitals importants com Lleida i Tarragona.

El nexe d'unió entre aquestes localitats és la presència del PSC al govern, en algunes ocasions en solitari i en d'altres compartint protagonisme amb d'altres formacions, algunes independentistes. En tots els casos, van traslladar als serveis jurídics municipals la carta en la qual el president Carles Puigdemont donava un termini de 48 hores per confirmar la disponibilitat dels espais que s'usen habitualment com a col·legis electorals per al referèndum.

La major part d'aquests municipis no s'havien pronunciat sobre si respondran la carta, atès que entenien que el termini per decidir-se acaba dimarts que ve per considerar el cap de setmana i el festiu de la Diada inhàbil.



L'Ajuntament de Barcelona

Alguns ja s'han posicionat. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va paralitzar els tràmits per disposar dels col·legis electorals a l'espera que el Govern li aclareixi quines actuacions preveu per no posar en risc la institució i els funcionaris. Colau li ho va fer saber per carta al president on li recorda que quant li va arribar la seva petició va ordenar al secretari general de l'Ajuntament que «s'iniciessin els tràmits ordinaris per comprovar la disponibilitat del dispositiu habitual que es posa en marxa en qualsevol procés electoral», cosa que afecta més de 260 col·legis electorals i més de 1.300 meses electorals. Però també que tots aquests tràmits han quedat afectats per la suspensió del TC.

Colau va reiterar la disposició per «garantir i facilitar el dret a la participació política i a la mobilització ciutadana», però «sempre que no es posi en risc la institució i servidors públics municipals».

Altres alcaldes, com la de L'Hospitalet, Núria Marín, va rebutjar cedir locals. Tampoc cedirà l'alcalde de Viladecans, la de Vallirana i la de Gavà. D'altres grans ciutats encara no s'han manifestat, com l'alcalde de Cornellà.