Montilla: «El referèndum no tindrà reconeixement i el Govern ho sap»

L'expresident de la Generalitat de Catalunya i senador del PSC, José Montilla, ha afirmat avui que l'1 d'octubre "no hi haurà un referèndum amb garanties i reconegut" a nivell internacional i això el Govern "ho sap", a l'hora que ha alertat que "democràcia i referèndum no són sinònims".

En declaracions a Catalunya Ràdio, Montilla ha subratllat: "Aquest referèndum no serà reconegut internacionalment, ho sap tothom i crec que també és sabut per part dels organitzadors", en al·lusió al Govern i a les forces independentistes.

L'exlíder del PSC ha qüestionat així les condicions i garanties en el fet que el Govern ha realitzat la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre, suspesa ja pel Tribunal Constitucional.

José Montilla s'ha referit també a l'aprovació de les 'lleis de desconnexió' al Parlament i a la posterior suspensió cautelar per part del Tribunal Constitucional de les mateixes i de l'organització del referèndum i els decrets que la desenvolupen.

L'expresident de la Generalitat i exlíder del PSC ha advertit al respecte que "democràcia i referèndum no són sinònims" ja que perquè una consulta sigui democràtica ha de reunir una sèrie de garanties i condicions legals que no es donen en aquest cas.