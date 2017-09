Puigdemont i Camacho, mitja hora de conversa al bar del Parlament

El president Carles Puigdemont i la secretària primera del Congrés, Alícia Sánchez-Camacho, van parlar durant mitja hora al bar del Parlament, una xerrada distesa fruit de la bona relació entre tots dos, però en la qual l'exlíder del PPC el va alertar del «greu desafiament» del govern.

Poc abans de les dotze del matí, Sánchez-Camacho (a la cambra per mantenir reunions de treball amb membres del seu partit) estava en una taula del restaurant del Parlament esmorzant amb el secretari general del PPC, Santi Rodríguez.

Just en aquell moment, Puigdemont va arribar al restaurant acompanyat del director de l'Oficina de la Presidència, Josep Rius, i el seu cap de premsa, Pere Martí, i es va dirigir expressament i de forma directa a saludar la dirigent popular. Una trobada que va començar amb una afectuosa abraçada (tenen una molt bona relació des de fa molts anys, en haver compartit trajectòria al Parlament i fruit sobretot del seu mateix origen gironí). A la xerrada improvisada es va unir passats dotze minuts la diputada al Parlament i vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy.

La conversa va tenir un to distès i pròxim i va versar, sobretot, al voltant de qüestions més personals, i fins i tot el president es va interessar per la recuperació de la greu lesió que Camacho va patir fa mesos, quan es va trencar el peu després d'una caiguda, va relatar la dirigent del PP. Però la popular va aprofitar per advertir Puigdemont de les conseqüències a les quals pot enfrontar-se davant la «gravetat» del seu «desafiament a les lleis».

Tot i així, el to de la xerrada va ser cordial, com va poder observar-se quan el president es va oferir a servir un cafè ell mateix a Camacho, que el va demanar «curt» de cafè. Quan el president es va acostar a la màquina de cafè, la popular va ironitzar sobre el «cafè per a tots», mentre Puigdemont cridava entre rialles a «endolcir una mica» mentre posava sucre a la tassa que sostenia Sánchez, en una trobada que va durar gairebé 25 minuts.