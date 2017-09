Puigdemont: «Els desbordarem cívicament, pacíficament i democràticament»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertit aquest dissabte al govern espanyol i als estaments judicials la plena determinació perquè se celebri el referèndum de l'1 d'octubre. "Poden assetjar i intervenir impremtes o encerclar un mitjà de comunicació local amb la Guàrdia Civil", ha dit en la seva intervenció al Consell Nacional del PDeCAT en referència a l'operatiu de vigilància fet aquesta setmana per aquest cos de seguretat a una impremta de Constantí i a l'entrada d'agents, aquest mateix matí, al setmanari 'El Vallenc'. "Però dilluns els desbordarem cívicament, pacíficament i democràticament", ha apuntat en referència a la Diada de l'Onze de Setembre. Un "desbordament" que assegura que es viurà també a les urnes el pròxim 1-O.

Un dels moments àlgids del Consell Nacional ha estat la gran ovació de suport que han rebut Mas, Ortega, Rigau i Homs. Tot seguit, han pujat també el portaveu parlamentari de JxSí i exmembre de la Mesa Lluís Miquel Corominas, i consellers com el d'Empresa, Santi Vila o Territori i Sosteniblitat, Josep Rull o la d'Ensenyament, Clara Ponsatí en representació del Govern, sobre el qual hi ha interposada una querella de la Fiscalia per prevaricació, desobediència i malversació de fons públics, i que ja ha estat acceptada pel TSJC.

"No hi haurà forma més poderosa, de legitimitat i garantia democràtica que quan obrim els col·legis electorals al vespre del dia 1 d'Octubre i expliquem quin és el desig de la ciutadania, aplicar aquell resultat i celebrar-ho", ha constatat Puigdemont en la cloenda de la seva intervenció.

Ha criticat les nombroses accions que es duen a terme per evitar el referèndum, que atribueix al fet que el procés "no obeeix l'argumentari que emet cada dia la FAES o Moncloa" i que, per això, "es posa sota sospita". "L'Estat cada cop és més autoritari i 'demofòbic'", ha assegurat el president de la Generalitat. Per això, reivindica "defensar els nostre drets" davant una estratègia que el que vol és donar por. Precisament, una de les proclames que s'han cridat quan els encausats pel 9-N i l'1-O és "no tinc por", seguit de "I, in-de, in-de-pen-dèn-ci-a".



Posició ferma 'versus' incoherència i "desesperació"

En la cloenda del Consell Nacional, Puigdemont ha assegurat que la determinació del Govern i del Parlament és inamovible. "Som un govern fort i determinat que farà tot el que calgui per protegir els treballadors públics i els proveïdors", ha dit. "No hem desviat ni un mil"límetre el nostre objectiu i estem compromesos amb el referèndum", ha afegit.

Una actitud que contrasta, segons ha dit, amb la "desesperació" i la "impotència" que pateix el govern de l'Estat. "Veuen que aquell 'soufflé' que deien que era la independència aguanta i que no es desinfla" ha dit. Ha esmentat a més la "impotència" en veure que la postura del Govern i dels qui lluiten pel dret a decidir segueix ferma com el primer dia.

Sense especificar sigles, Carles Puigdemont ha apuntat que la coherència no és una virtut de la que poden presumir altres forces polítiques en relació a Catalunya. "Aquells dels d'apoyaré' que no van 'apoyar', aquells que van estrenar legislatura exhibint cartells demanat en el referèndum i acaben aplaudits per Ciutadans, aquells que ens 'xulejaven' i els que recollien firmes contra Catalunya", ha enumerat. De tots ells, ha dit que han començat el seu neguit quan han vist que "no som com ells".



Un Diada massiva i cívica

A dos dies de l'Onze de Setembre, el president de la Generalitat també ha comentat que el que "veritablement impressiona" l'Estat són les mobilitzacions per la Diada, que en els darrers sis anys no només han estat multitudinàries, sinó també "cíviques i pacífiques". Un aspecte que, segons apunta, desconcerta perquè no es genera cap tipus d'incident.

"Aquesta Diada convocarem de nou una gran mobilització amb un missatge clar: el poble de Catalunya vol votar, espera que se li permeti votar i que se li respecti la decisió", ha sentenciat.